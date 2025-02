Verónica Sánchez protagonizará la serie "Las hijas de la criada" de Sonsoles Ónega

Atresmedia habría encontrado a la protagonista perfecta para "Las hijas de la criada", la serie basada en la exitosa novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta en 2023. Según 'El Plural' esta adaptación, producida por Buendía Estudios Canarias, estará liderada por la actriz Verónica Sánchez y marcará el debut de la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' en el mundo de la ficción televisiva, consolidando el puente entre la literatura y la pantalla.

Verónica Sánchez, reconocida por su versatilidad interpretativa, suma este proyecto a su creciente carrera en la televisión. La actriz tiene pendiente de estreno "La favorita 1922" en Telecinco y "Ángela" en Antena 3, ambas producciones que demuestran su capacidad para liderar historias intensas y de gran carga dramática. En "Las hijas de la criada", Verónica Sánchez encarnará a una de las mujeres cuyas vidas están marcadas por secretos familiares y venganzas inesperadas. Ambientada en la Galicia de 1900, la trama de la serie gira en torno a dos niñas, Clara y Catalina, nacidas la misma noche en el pazo de Espíritu Santo. Un acto de venganza provoca un intercambio de bebés que alterará el destino de ambas y de sus familias para siempre. La historia abarca tres generaciones de mujeres, destacando la lucha de Doña Inés, la matriarca de la familia Valdés, quien enfrenta desamores, traiciones y luchas de poder para asegurar que su verdadera hija herede un imperio en una época en la que las mujeres tenían un papel social limitado.

La Reina Letizia y Sonsoles Ónega durante la firma de libros de "Las hijas de la criada" GTRES

Por otra parte, desde que ganó el Premio Planeta, Sonsoles Ónega mostró interés en ver su obra adaptada a la pantalla. "Si se adapta, genial, porque será darle otra vida a estos personajes. Si no, no pasa nada. Escribo para escribir, no para adaptar", declaró en una entrevista tras recibir el galardón. Finalmente, ese proyecto ha tomado forma y promete convertirse en un referente de la ficción histórica española. Atresmedia refuerza así su apuesta por producciones de calidad que combinan historias con raíces literarias y un enfoque audiovisual contemporáneo. La elección de Verónica Sánchez como protagonista refleja una estrategia para atraer tanto a los lectores de la novela como a una audiencia más amplia interesada en dramas de época. Asimismo, el rodaje de "Las hijas de la criada" se perfila como uno de los proyectos más esperados del panorama televisivo actual, contribuyendo a la proyección internacional de la ficción española y consolidando a Verónica Sánchez como una de las actrices más destacadas del momento en nuestro país.