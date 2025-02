Kira Miró se viste de novia moderna para deslumbrar y apoyar a Salva Reina en los Premios Goya 2025

Ya ha finalizado la noche del cine español en Granada, pero nosotras todavía no hemos superado todos los looks de la alfombra roja de los Premios Goya 2025. Preferencia de vestidos glamurosos. Presencia de la moda española de la mano de diseñadores del calibre como Redondo Brand, Palomo Spain o Teresa Helbig. Colores, texturas o cortes que más se llevarán en eventos durante esta temporada. Cientos de detalles que no se nos ha escapado, como el maravilloso vestido nupcial que ha lucido Kira Miró bajo los focos de la red carpet más esperada de febrero.

Una de las actrices que nos ha brindado momentos icónicos, como el espectacular beso con Salva Reina tras proclamarse ganador de la categoría 'Mejor actor de reparto' por 'El 47' en los Goya 2025. No cabe duda de que Kira Miró está en una de sus etapas más exitosas de su larga carrera profesional, tras el triunfo de la tercera temporada de Machos Alfa en Netflix. Y adoramos su trabajo interpretativo porque es espléndido, pero en sus últimos posados en alfombras rojas no hemos podido evitar analizar cada uno de sus estilismos. Si hace exactamente una semana brilló en los Premios Carmen con un vestido de efecto satinado de escote asimétrico, este 8 de febrero se ha convertido en toda una novia moderna con un look nupcial arriesgado, favorecedor y en tendencia.

Todos los detalles del look nupcial de Kira Miró en los Premios Goya 2025

esta vez, Kira Miró ha confiado en la firma Pronovias para convertirse en una de las mejores vestidas de los Premios Goya 2025. Combina dos adjetivos: elegancia y modernidad. Se trata de un vestido de corte sirena que, sobre todo, llama la atención porque protagoniza transparencias y apliques geométricos de encajes en 3D. Estos decoran gran parte del diseño, desde el cuello subido hasta las mangas largas, pasando por la zona del escote hasta la cola en forma diagonal para favorecer la silueta de la actriz. En muchos de los eventos de esta categoría solemos ver a las celebridades vestidas de novias (como también ha hecho Violeta Mangriñán en los Goya 2025), pero este diseño de Kira Miró es totalmente creativo, inesperado y perfecto para las futuras bridals que desean lucir una propuesta más original. Lo ha completado con joyas al estilo minimalista de Rabat Diamond.

Kira Miró en los Premios Goya 2025. Gtres

Para elevar el estilismo, Kira Miró ha optado por un peinado de lo más en tendencia, como es el efecto mojado con flequillo hacia atrás de forma lateral. Un hairstyle que se ha llevado hasta la saciedad durante este 2024 y que se seguirá llevando en los próximos meses. Asimismo, en cuanto al look de maquillaje, ha apostado por labios en burdeos al estilo más gótico, así como su estilista ha puesto una clara atención a los ojos para ganar profundidad en ellos.

Kira Miró en los Premios Goya 2025. Gtres

A lo largo de la noche hemos vivido un sinfín de recuerdos que se convertirán en históricos. Desde el homenaje a Marisa Paredes hasta la entrega del galardón a 'Mejor actor protagonista' de Greta Fernandez a su padre Eduard Fernandez. Asimismo, nada más comenzar la emisión, se descubrió que Salva Reina había sido el ganador de 'Mejor actor de reparto' que, sobre el escenario, agradeció entre lágrimas y emoción, entre muchas otras personas, a su pareja Kira Miró. Sin embargo, uno de los momentos más icónicos fue minutos previos donde vimos el espectacular beso de Salva Reina y Kira Miró en los Goya 2025.

Salva Reina y Kira Miró en los Premios Goya 2025. Gtres

Kira Miró ha inspirado a todas las mujeres de todas las edades durante los Premios Goya 2025, pero, sobre todo, a aquellas que están cogiendo ideas para su vestido de novia.