Una pareja denuncia en 'Y ahora Sonsoles' que les han estafado el dinero de las ayudas de la DANA

Tras meses de espera, Amparo, una de las damnificadas por la DANA, recibió finalmente la ayuda pública destinada a quienes perdieron sus bienes en la catástrofe que tuvo lugar en varios municipios valencianos. Sin embargo, lo que debía ser un alivio económico se convirtió en una pesadilla: ha sido víctima de una estafa y ha perdido los 26.640 euros que le habían otorgado para reconstruir su vida desde cero.

Hace 100 días, una devastadora DANA golpeó varias regiones de España, causando la muerte de cientos de personas y dejando a muchas otras sin hogar ni negocio. Las ayudas a los afectados han tardado en llegar, pero cuando Amparo por fin ha recibido el dinero, ha caído en una sofisticada estafa que le ha arrebatado todo en cuestión de minutos. Según ha relatado la víctima en 'Y ahora Sonsoles', al principio desconfió, pero los estafadores parecían conocer información personal y familiar detallada, lo que le llevó a creer que realmente estaba hablando con su banco. "Sabían hasta el DNI de mis hijos", ha explicado rota de dolor a Sonsoles Ónega. Los delincuentes lograron que ella misma autorizara múltiples transferencias, convenciéndola de que intentaban proteger su cuenta de un supuesto fraude. En apenas hora y media, el dinero fue transferido a seis cuentas diferentes en nueve operaciones de 2.960 euros cada una.

Amparo, quien había perdido su negocio en la catástrofe, tenía pensado utilizar esa ayuda para indemnizar a sus empleados y comenzar de nuevo. "No se me ocurre algo más ruin", ha afirmado Sonsoles Ónega en el programa de Antena 3 en el que la víctima ha relatado su caso al borde de las lágrimas. El engaño comenzó con un mensaje de texto que ella ignoró. Minutos después, recibió una llamada de alguien que decía ser del servicio de banca online. "Me dieron mi nombre y apellido, el de mi marido y el de mis hijos. No dudé, creí que eran del banco", ha contado. Asimismo, los supuestos agentes bancarios la alertaron sobre transacciones sospechosas y, en medio de la confusión, la convencieron de introducir una clave en su móvil, asegurando que con ello bloquearía las operaciones fraudulentas. En realidad, estaba autorizando los movimientos que vaciaron su cuenta.

Una pareja denuncia en 'Y ahora Sonsoles' que les han estafado el dinero de las ayudas de la DANA Atresmedia

Por otra parte, cuando Amparo se dio cuenta del engaño, contactó de inmediato con su banco en Valencia, pero ya era demasiado tarde. "Nos dicen que nos han hackeado la cuenta y nos han sacado todo el dinero", ha lamentado. Además, ha Amparo ha cuestionado la falta de medidas de seguridad por parte de la entidad financiera: "No entendemos cómo el banco no activó una alerta al detectar nueve transferencias en tan poco tiempo, algo que no es normal". Sin duda alguna, su duro testimonio busca alertar a otros damnificados por la DANA y evitar que más personas sufran este tipo de estafas. "Esto es una vergüenza", ha concluido Amparo, entre lágrimas. Sonsoles Ónega, por su parte, ha sido también tajante con este duro caso: "Esto señoras y señores es increíble y lamentable. Me asombra que la maldad humana no tenga limite. No se debería estafar a nadie, pero menos a los afectados por la DANA".