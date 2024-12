Kira Miró desvela en 'Martínez y hermanos' el día que más ha temido por su vida: "Pensaba que me habían..."

La actriz Kira Miró ha revelado un angustiante episodio de su juventud durante su participación en el programa 'Martínez y Hermanos'. El relato, que ha dejado a la audiencia sin aliento, ocurrió cuando tenía 23 años y decidió emprender un viaje en solitario a Brasil, explorando el país como mochilera.

"Compré un billete solo de ida y me lancé a la aventura", ha contado Kira a Dani Martínez. Durante su estancia en una posada, conoció a una pareja de turistas que la invitó a pasar el día en un lago. Aunque la jornada transcurrió sin incidentes, la invitación para salir de noche tomó un giro inesperado cuando la pareja fue sustituida por dos hombres: un trabajador de la posada y su amigo. "Todo parecía normal hasta que uno de ellos me sacó a bailar y el otro se enfadó", ha relatado la actriz canaria. Fue entonces cuando decidieron marcharse. Kira comenzó a preocuparse al notar que se desviaban de la ruta hacia la posada y tomaban la autopista. "Empecé a llorar, a rogarles que me dejaran ir. Pensaba que me habían secuestrado y que algo terrible iba a pasarme", ha confesado.

Afortunadamente, los llantos de Kira lograron disuadir a los hombres, quienes finalmente la dejaron en una gasolinera. "Ese lugar, que en otras circunstancias no sería nada especial, fue como llegar al paraíso", ha expresado al recordar el alivio que sintió al ser ayudada por los empleados para conseguir un taxi que la devolviera a salvo. El episodio, aunque traumático, dejó una enseñanza en la actriz. "Cuando estás en el extranjero, tu radar cambia y puedes no darte cuenta de cosas que normalmente considerarías extrañas", ha reflexionado. El viaje a Brasil marcó un antes y un después en la vida de Kira Miró, no solo por la experiencia de conocer un nuevo país, sino también por el susto que la llevó a ser más cautelosa en sus futuras aventuras.

Un programa lleno de muchas anécdotas

La experiencia de Kira Miró no ha sido el único momento destacado del programa de Cuatro. Durante la misma emisión, la actriz ha compartido otra anécdota embarazosa sobre un incidente en un avión, cuando descubrió que había caminado por todo el pasillo con un pecho al descubierto, creyendo que las miradas de los pasajeros eran de reconocimiento. Por su parte, la también invitada Blanca Romero ha relatado una historia similar mientras conducía una moto, con una camisa abierta por el viento. Entre risas, ambas coincidieron en que estos momentos, aunque vergonzosos, son los que quedan grabados en la memoria como lecciones para tomarse la vida con humor.

Otro de los momentos más divertidos de la noche lo ha protagonizado David Bustamante al recordar una insólita anécdota familiar. El cantante ha relatado cómo su madre recibió un peculiar paqueteque, debido a su aspecto, confundió con heces. Desconcertada, llamó a la Guardia Civil, quienes tampoco identificaron que se trataba de una trufa de alta calidad enviada por un exportador de prestigio. "Cuando le preguntaron al remitente si había mandado una mierda, él respondió que era su mejor trufa", ha contado entre risas el cantante. La surrealista situación ha provocado carcajadas en el plató, especialmente cuando Dani Martínez ha bromeado diciendo que, con esa confusión, cualquier cosa sería bien recibida en casa de Bustamante.

A pesar de las divertidas y emotivas historias, 'Martínez y Hermanos' ha registrado un modesto 5,8% de share con 457.000 espectadores, quedando por debajo de su competidor directo, 'Asesinas: El ángel de la muerte', que alcanzó un 6,3% en laSexta. Aun así, el programa ha dejado una noche de risas y emociones con historias inolvidables.