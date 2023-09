Álex de la Croix denuncia el tratamiento erróneo por parte de Telecinco sobre su identidad de género

En un reciente episodio de desatención a la identidad de género, la actriz y cineasta Álex de la Croix, quien actualmente forma parte del elenco de la temporada 13 de 'La que se avecina', transmitida por Telecinco, se ha manifestado enérgicamente en las redes sociales después de ser etiquetada como "actor" en una entrevista promocional de la serie transmitida en los informativos del canal de Mediaset.

El incidente tuvo lugar durante una rueda de prensa celebrada en el marco del FesTVal de Vitoria 2023, donde los miembros del elenco de 'La que se avecina' interactuaron con diversos medios. Sin embargo, lo que debía haber sido un evento promocional para la exitosa serie se convirtió en una situación incómoda para Álex de la Croix cuando fue identificada incorrectamente como "actor".

De la Croix, quien es activista trans, no dudó en expresar su profunda frustración y molestia ante esta situación en sus historias de Instagram. "Esto es algo que no tendría que estar explicando nuevamente, pero resulta que sí. Es inadmisible, violento y abusivo que la cadena para la que trabajo no respete mi identidad. Esto acaba de suceder en los informativos de Telecinco de la rueda de prensa de esta mañana de la nueva temporada de 'La que se avecina'", lamentó la artista.

Visiblemente molesta, De la Croix añadió: "Harta, pero del verbo harta". En un segundo mensaje en sus redes sociales, hizo hincapié en la importancia de no tener que justificarse constantemente y de cuidar su salud mental. "Que yo tenga que estar constantemente justificándome, dando explicaciones, siendo empática, entendiendo el error ajeno, poniendo la otra mejilla, diciéndome 'ay, no pasa nada'. Pues sí, sí pasa, pasa todo. Se pasa mal, se llama salud mental y no es infinita, se gasta, se estropea, se daña", enfatizó.