Día del Orgullo LGTBI en Madrid: fechas, horarios y actividades

Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, día que da paso a todas las actividades, conciertos y desfiles organizados para la celebración de este evento. En Madrid se vive con especial ímpetu dado que son muchas las personas de toda España que se congregan en la capital durante este fin de semana para manifestarse por sus derechos.

Desde el fin de semana pasado, en la capital, ya se han realizado distintas actividades festivas con el motivo del Orgullo. Sin embargo, a partir de hoy comenzarán los platos fuertes y la llegada masiva de personas pertenecientes a otras comunidades autónomas.

Miércoles 28 de junio: Pregón del Orgullo 2023 en Madrid

Hoy se dará la bienvenida por todo lo alto a una nueva edición del Orgullo LGBTIQ+ en Madrid. Se celebrará con el pregón a las 20:00 que tendrá lugar en la Plaza de Pedro Zerolo, en pleno corazón del emblemático barrio de Chueca. En él participarán rostros tan conocidos como los de Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, La Dani, Lola Buzón, Carmen Orellana, Manolita Chen y La Plexy.

A las 21:00 cantará Blanca Paloma y a las 21:15 se hará una breve presentación del nuevo musical que recuerda todos los éxitos de Raffaella Carrà. A las 21:30 llegará el segundo plato fuerte de este primer día de Orgullo: la mítica fiesta 'black and white'. En ella participarán varias de las drags que actúan el resto del año en salas icónicas de Chueca.

En el escenario Plaza del Rey, durante esta jornada, también tocarán Ladilla Rusa a las 21:35 y Belén Aguilera a las 22:20 horas.

Jueves 29 de junio: Carreras de tacones y conciertos

El jueves 29 de junio a las 18:00 se celebra la vigesimocuarta edición de la carrera de tacones en la calle Pelayo. Con tacones de entre 10 y 15 centímetros, los participantes tendrán que correr hasta llegar a meta. Solo así podrán alzarse con los premios que llegan hasta los 350 euros.

Durante el jueves también habrá distintos conciertos en diferentes ubicaciones. En el escenario Plaza España tocarán desde las 20:15 La Negri, Falete y Álvaro Sola, entre otros. En el escenario Pedro Zerolo harán tres fiestas desde las 20:00: fiesta Reina Pop, fiesta Orgullosas de estar para poder avanzar y fiesta 'Maricoin'.

Viernes 30 de junio: 16º edición de Mr. Gay España y conciertos

El viernes 30 de junio tendrá lugar la 16º edición del concurso Mr. Gay España en la Plaza España. Un evento que visibiliza las realidades del colectivo a través de las historias personales de cada candidato propuesto.

La fiesta prosigue el viernes 30 de junio con numerosos conciertos. En Plaza España cantarán Ruth Lorenzo y Paulina Rubio a partir de las 23:00, en Plaza del Rey lo hará Marlena a las 21:30 y en el escenario Callao se subiran Fusa Nocta, Ptazeta y Chico Blanco desde las 20:10.

Sábado 1 de julio: Desfile del Orgullo LGBTQI+

El sábado 1 de julio se llevará a caboel popular desfile del Orgullo. Comenzará en la glorieta de Carlos V a las 19:00 y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón, en la que se leerá el manifiesto.

Después la fiesta continúa con todos los conciertos programados para esta jornada. En Plaza España habrá conciertos desde las 21:00 y entre ellos tocarán Pastora Soler y Gemeliers. En el escenario Pedro Zerolo también habrá cuatro fiestas temáticas: Maravilla's Party, Rainmbow Party, DLRO Live Pride y You and me.

Las fiestas del Orgullo en Madrid terminarán el domingo con otra jornada festiva marcada por conciertos. En Plaza España, desde las 20:10 habrá música junto con Tokischa, La Terremoto y Miranda y en la Plaza del Rey tocarán Rocío Saiz y se hará la fiesta Fulanita Fest.