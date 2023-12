Alma Gormedino, protagonista de 'Vestidas de Azul': ''En el colectivo trans hay mucho talento y mucho que mostrar''

Alma Gormedino, así es la joven de 31 años que se ha convertido en chica Javis dando vida a Josette, una de las protagonistas de ‘Vestidas de Azul’. La serie de ATRESPlayer se estrena hoy domingo en la plataforma de Atresmedia dando voz a un grupo de mujeres transexuales, de mediados de los 80, que se hicieron famosas por grabar un documental bajo el mismo nombre que la serie.

La nueva ficción producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo volverá a dejar huella respondiendo a muchas preguntas que siempre han surgido en cuanto al colectivo trans además de mostrar las duras adversidades al que se enfrentaron las seis protagonistas: Loren, Renée Amor, Eva, Nacha, Tamara y Josette.

¿Qué comparten Josette y Alma?

Tienen una esencia similar, mucha energía, nerviosas y con mucho arte en las venas. Ambas tienen ese aura de diva, de pisar fuerte allá donde vayan, de ayudar a todos, y quedar en el recuerdo de quienes han conocido a Josette y de quienes me conocen a mí.

¿Cómo ha sido dar vida a ese personaje?

Ha sido algo increíble, difícil pero a la vez reconfortante. Josette es una persona con toque cómico, natural, sin pelos en la lengua y tratando de aparentar que, emocionalmente, todo va bien. Es una persona que piensa una cosa y dice otra o piensa algo sin mostrarlo y eso es lo más complicado y curioso de interpretar, para que el espectador comprenda a ese personaje y no pierda la conexión con ella.

¿Qué tal trabajar con los Javis?

Son dos referentes importantes. Yo soy productora audiovisual y actriz. El poder estar mano a mano con ellos, que han sido los productores de la serie, ha sido un sueño cumplido ya que no solo han cuidado todo con detalle sino que han hecho que la comodidad y la facilidad reine entre el equipo y el reparto. Hemos construido una familia durante esos seis meses de rodaje que durará para siempre.

¿Qué podemos esperar de ‘Vestidas de Azul’?

La serie, al igual que el colectivo trans, tiene historias que contar. Lo normativo está muy visto y hace que esas historias se pierdan. En el colectivo trans hay mucho talento y mucho que mostrar desde otra perspectiva que no sea la prostitución o el transformismo. Es como ‘Veneno’, muestra las adversidades a las que tienen que hacer frente las mujeres trans por ser ellas mismas, por luchar por sus sueños y por encajar en un mundo que no las comprende para poder llevar la vida que todo el mundo quiere, una vida normal.

¿Has viajado al tiempo 40 años atrás, que has aprendido?

Conocer la historia de nuestras pioneras, cosa que es muy importante. Ellas fueron muy valientes y conocer su historia fue muy difícil. Ellas no vivían, sobrevivían a tener que estar conviviendo, constantemente, siendo valientes y enfrentadas a una parte de la sociedad. Tenemos que ser didácticas y cuando alguien comete un error, hay que corregirle. Tenemos que explicarle las cosas ya que merecemos respeto y tenemos dignidad.

¿Sois, o eres consciente de que con esta serie vais a dar voz al colectivo y a las protagonistas originales?

No somos conscientes. Lo hemos hecho con muchísimo amor y cariño. Es algo muy importante Esto no es una moda, hemos existido desde siempre; somos personas humanas. Estamos honrando su lugar porque entre las personas trans se está perdiendo mucho. Somos personas humanas, como el resto, que podemos trabajar en una tienda de ropa, de cajera, de médico y ser empresarias.

¿Crees que habrá algún día en el que no se use la etiqueta trans?

Trans no es un sustantivo es un adjetivo que da una descripción de la persona. El sustantivo principal es que somos, en este caso, mujeres. Las etiquetas son necesarias. ¿Tú dejarás de llamar mesa a una mesa? Lo que no se nombra, no existe.

Esta actriz zaragozana, es una chica como otra cualquiera con sueños de ser actriz, de poder ejercer un papel ya sea de mamá, superheroína o villana y no representar papeles donde la transexualidad se relacione con la prostitución. El papel de Josette estaba escrito en su destino y prueba de ello fue que ambas nacieron el mismo día. Para Alma, ‘Vestidas de azul’ no es solo una ficción sino que el propio documental original debería ser visualizado en los institutos para que los jóvenes sean conscientes del sufrimiento que las personas trans han vivido, especialmente sus protagonistas.

Por último, ¿tu yo del pasado sigue estando presente en tu día a día?