'And Just Like That...' tendrá tercera temporada con el posible regreso definitivo de Samantha Jones

Si ‘Sexo en Nueva York’ cosechó un éxito mundial su sucesora no se está quedando atrás. ‘Just Like That…’ ha renovado para una tercera temporada y así lo ha confirmado HBO Max quien ha encargado ya la preparación de una nueva sesión para que Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt sigan sus aventuras.

La propia jefa de contenido original de la plataforma de streaming ha afirmado que la secuela ha cosechado grandes datos de audiencia."Se trata del Max Original número uno en general y es el original que regresa más visto hasta la fecha". Cabe destacar que dicha ficción siempre está entre las más vistas del catálogo de HBO Max.

Michael Patrick King, el productor ejecutivo de ‘AJLY…’ se ha mostrado emocionado . "Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de 'Sex And The City' contando nuevas historias sobre las vidas de estos personajes aspiracionales e identificables, interpretados por estos increíbles actores. Y así es... aquí viene la tercera temporada", confesaba.

La renovación de esta tercera temporada ha coincidido justo con la reparación de Kim Katrall la cual interpreta a la extrovertida y aventurera y relaciones públicas de Kim Catrall. En el último capítulo de la segunda temporada, Catrall aparece tan solo unos segundos llamando a Carrie por teléfono. Hay que recordar que este personaje estuvo ausente en la secuela debido a las grandes diferencias que tiene con la propia Sarah Jessica Parker fuera de los focos. No sería de extrañar, y una gran noticia, que Jones volviera a reunirse con sus amigas.