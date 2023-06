Todo lo que necesitas saber sobre la nueva temporada de ‘And just like that’

‘And just like that’es y siempre será la serie más icónica de nuestras vidas. La secuela de Sexo en Nueva York, que contaba con 6 temporadas, estrenó su primera temporada en diciembre de 2021 en HBO MAX volvió ayer con su nueva y segunda temporada, compuesta por un total de 11 capítulos que no dejarán indiferente a nadie. No quedará nadie que no conozca la trama: el lujoso estilo de vida neoyorquino de tres amigas, Carry Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, en la que entrelazan la vida personal, la conciliación laboral, los líos y la lujosa vida que las envuelve. La serie más esperada de HBO MAX puede recordarnos -salvando las distancias- a la icónica serie de Netflix ‘Valeria’, la cual ha lanzado hace unas semanas su tercera y última temporada y con la que disfrutamos de las tramas amorosas de estas cuatro amigas, además de inspirarnos en los icónicos estilismos las protagonistas de ‘Valeria’, adelantándose a las tendencias de moda que vendrán la próxima temporada.

‘And just like that' se estrenó ayer 22 de junio y en esta segunda temporada la trama ahonda aún más en sus vidas y la complejidad del trabajo, el amor, la amistad y el bienestar personal siempre como eje central la ciudad de Nueva York, la moda y el lujo. ¿Qué estilismos veremos lucir a nuestras protagonistas? Si bien la temporada pasada Carry Bradshaw nos dejaba unos looks de lo más icónicos, estamos deseando ver qué combinaciones imposibles llevan, aunque seguro que son elegantes, ecléctico, en tendencia y muy arriesgados. Si bien la primera temporada de ‘And just like that’ comenzó sin la presencia de Samantha, esta temporada se ha confirmado que hará una pequeña aparición a lo largo de la temporada. La serie se completa con 11 capítulos que irán saliendo en la plataforma de HBO MAX cada semana, aunque ya están disponibles los dos primeros en la plataforma, con lo que nos mantendrá aún más en vilo a fin de conocer las nuevas historias que nuestras protagonistas viven en sus tan idealizadas vidas. Emociones, giros de guión… vuelve ‘And just like that’, una de las series más icónicas de los últimos años para dar la bienvenida al verano más caluroso que nos espera.

Ya puedes ver los dos primeros capítulos de la serie más divertida e icónica de los últimos tiempos en HBO MAX.