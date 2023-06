¿Vuelve Samantha Jones a la secuela de Sexo en Nueva York en HBO?

La segunda temporada de And Just Like That se estrenará el próximo 22 de junio en HBO Max y, poco a poco, vamos conociendo más detalles sobre la producción..

Una de las incógnitas que los millones de seguidores de la serie querían resolver era, precisamente, si Samantha Jones tendría un cameo en esta nueva entrega de la secuela de Sexo en Nueva York, pues es de sobra conocido el deterioro de la relación de Kim Cattrall, actriz que da vida al personaje, con el entorno de la icónica saga.

Esta ruptura se produjo en 2016, cuando la intérprete británica consideró que la tercera película no hacía justicia al personaje de Samantha, lo que motivó su enfrentamiento con la producción ejecutiva del rodaje, Sarah Jessica Parker y Michael Patrick King, director de las adaptaciones de la serie al cine y de And Just Like That.

Sin embargo, todo indica que se están dando pasos en una próxima reconciliación, pues HBOMax confirmó la presencia de Kim Cattrall en la nueva temporada de la secuela, aunque no sin haber tenido que cumplir con algunas condiciones.

La actriz ha exigido no rodar con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, las que fueran sus compañeras de reparto durante tantos años, ni compartir set con Michael Patrick King. La solución ha sido salomónica: una llamada telefónica, una escena virtual que puede abrir las puertas a un reencuentro definitivo.