Sarah Jessica Parker es toda la inspiración para las invitadas de más de 50 años a las bodas de primavera 2023

Sarah Jessica Parker es mucha Sarah Jessica Parker, o mejor dicho, mucha Carrie Bradshaw. Y por eso, ha querido empezar el año dejándonos este lookazo que es inspiración máxima para las invitadas de boda este 2023, sobre todo si tienes más de 50 años. Y es que Sarah Jessica Parker compartía hace unos meses en su Instagram el guion y fotos del rodaje de la segunda temporada de And Just Like That. Recordemos el bolso-paloma. Aunque vuelven a prescindir de Samantha, pronto celebraremos la aparición de Aidan y esperamos que Miranda haya vuelto a la ciudad feliz y acompañada. Y en esas ha empezado el 2023, por las calles de Nueva York, rodando la nueva temporada de la serie, donde estamos seguras de que Carrie nos volverá a dar lookazos como aquí en España lo hacen Carmen Lomana, Mariló Montero o Rocío Osorno. Pero lo mejor de este look de Sara Jessica Parker es que lo podemos copiar en las rebajas de Zara para así ser las mejores vestidas en las bodas de este 2023.

La segunda temporada de ‘And Just Like That’ empezó a rodarse a principios de octubre. Desde entonces, los fans han podido ver varios looks que les han encantado. Por ejemplo, una de las primeras imágenes que vimos fue la de Carrie llevando su primer vestido de novia. Pero nosotras nos quedamos con este primer estilismo del año 2023 que nos parece perfecto para una invitada de boda más 50. Porque sí amigas, aunque no lo parezca, Sara Jessica Parker ya ronda los 60. ¿Dónde hay que firmar?

Sarah Jessica Parker inspiración perfecta para invitadas más 50. FOTO: Dylan Travis GTRES

¿Dramáticas como Carrie Bradshaw nosotras? Un poquito. Pero lo que realmente queremos decir es que es el momento de irse de compras de rebajas de invierno 2023, para fichar calzado y accesorios nuevos con los que dar un giro a nuestros looks de siempre. Y kimonos satinados con descuento como el de Carrie.

Sarah Jessica Parker inspiración perfecta para invitadas más 50. FOTO: Dylan Travis GTRES

Y es que Sarah Jessica Parker ha combinado este kimono satinado en color verde azulado, con un conjunto y un bolso en el color del año, el ‘viva magenta’. Para darle el toque más estiloso, bolso de lentejuelas y unos taconazos de esos que no pueden faltar en su armario a cualquier edad.

Sarah Jessica Parker inspiración perfecta para invitadas más 50. FOTO: Dylan Travis GTRES

No lo vamos a negar, estamos deseando que se estrene la segunda temporada de And Just Like That para poder comentar todos los estilismos igual que hemos hecho con Emily en París.