"Anora", la gran ganadora de los Oscars, llega al streaming: te contamos cuándo y dónde

El próximo 6 de marzo, Filmin estrena "Anora", la película de Sean Baker que ha triunfado en la reciente edición de los Óscar. La cinta, que también se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, estará disponible en la plataforma, que ofrece además los primeros cuatro largometrajes del director.

Para celebrar el estreno de "Anora", Filmin lanza una promoción especial que incluye un mes de suscripción y el alquiler de la película por 12,99 euros, lo que representa un ahorro de dos euros. La promoción estará activa del 6 al 31 de marzo. "Anora" ha sido descrita como una comedia antirromántica que explora las dinámicas de poder y las jerarquías sociales, especialmente en lo que respecta a las diferencias de clase. La película narra la historia de Ani, una joven que se dedica al trabajo sexual y que busca ascender socialmente a través de su relación con el hijo de un oligarca ruso.

Sean Baker, conocido por su interés en retratar la realidad de las clases marginales y los colectivos desplazados, aborda en "Anora" temas como la precariedad laboral y la falta de respeto hacia las trabajadoras sexuales. Sin embargo, el director busca hacerlo desde una perspectiva lúdica y entretenida, evitando caer en la sordidez o la romantización caricaturesca.

Baker ha destacado que "Anora" es la película con el presupuesto más grande que ha manejado hasta el momento, aunque sigue siendo una producción pequeña en comparación con los estándares de la industria. El director también ha señalado que la película utiliza elementos clásicos de la comedia romántica, lo que ha facilitado su conexión con el público.

Además de "Anora", Filmin ofrece en exclusiva los cuatro primeros largometrajes de Sean Baker: "Four Letter Words" (2000), "Take Out" (2004), "Prince of Broadway" (2008) y "Starlet" (2012). La plataforma también cuenta con "The Florida Project" (2017), otra de las películas más conocidas del director.

Filmin representa una oportunidad para disfrutar de una película que ha cosechado importantes premios y que invita a la reflexión sobre temas sociales relevantes. Además, permite profundizar en la obra de Sean Baker, un cineasta que se ha ganado un lugar destacado en el panorama cinematográfico actual.•"Anora": Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, esta película de Sean Baker cuenta la historia de una stripper de Brooklyn que se casa con el hijo de un oligarca ruso. Aunque ha tenido una distribución limitada en España, se puede ver en Apple TV y Rakuten TV, y estará disponible para alquilar a partir del 6 de marzo.

¿Cómo es "Anora"?

La película "Anora", dirigida por Sean Baker, ha sido la gran triunfadora de la 97ª edición de los Premios Óscar, obteniendo cinco galardones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Mikey Madison, Mejor Guion Original y Mejor Montaje. Este logro consolida a Baker como una figura destacada en el cine independiente, reconocido por su habilidad para retratar historias de las clases marginales en Estados Unidos.

"Anora" narra la historia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn que, al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso, ve cómo su vida toma un giro inesperado. Sin embargo, su cuento de hadas se ve amenazado cuando los padres del joven viajan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio. La trama ha sido descrita como una versión moderna de "Pretty Woman", adaptada a la Generación Z, ofreciendo una reflexión sobre el poder, la inocencia y el desamor. Mikey Madison, quien interpreta a Anora, ha sido elogiada por su actuación, llevándola a ganar el Óscar a Mejor Actriz. Su interpretación ha sido calificada como "superlativa", aportando profundidad y autenticidad al personaje.