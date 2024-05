Arantxa del Sol regresa a España entre las polémicas de los últimos días

Arantxa del Sol ha vuelto a España después de ser la última concursante eliminada de "Supervivientes 2024". La modelo, además de haber pasado por unos días muy intensos en el programa antes de dejar Honduras para regresar a casa, se ha encontrado también un panorama revuelto en España.

A su llegada a Madrid esta madrugada, la presentadora compartió algunas palabras con Europa Press: "Me siento muy bien, estoy feliz de estar de vuelta en casa".

Visiblemente más bronceada y delgadaque a su partida por el desgaste al que este programa somete a sus participantes, Aranxta, al igual que otros expulsados, atravesó la terminal del aeropuerto con grandes auriculares, evitando así las preguntas de los medios: "Perdonadme, pero no puedo escuchar. Me pusieron dos auriculares para bloquear el ruido", se disculpó, declinando responder sobre su experiencia en "Supervivientes" y su anticipado reencuentro con su esposo Finito y sus hijos, Lucía y Juan Rodrigo.

Cuando se le preguntó sobre los rumores que circulan en España acerca de su supuesta disputa con Ángel Cristo debido a la relación de amistad entre su esposo y Ana Hermina, Arantxa optó por el silencio: "Lo siento, no puedo hablar al respecto. Como ya he dicho, no puedo hacerlo", esquivó, sin revelar si romperá su silencio en España y compartirá la verdad sobre su "ruptura" con Ángel Cristo, quien fue su gran apoyo en la primera parte del reality.