La novia de Ángel Cristo tira de la manta: así fue su affaire secreto con Finito de Córdoba

Ángel Cristo siempre ha estado apartado del grupo en ‘Supervivientes’ y es que su carácter le ha hecho imposible hacer buenos amigos en la aventura. Tan solo Arantxa del Sol parecía afín a él, hasta que de la noche a la mañana el buen rollito desapareció y se declararon la guerra. Fue la modelo la que le dejó claro al hijo de Bárbara Rey que su amistad había llegado a su fin. Nadie entendía nada. La audiencia se había perdido el motivo. Pero Ana Herminia ha desvelado la razón por la cual su pareja se habría ganado la enemistad de su única aliada en Honduras y es que, según ella, todo viene de lejos, del tiempo en el que ella mantuvo una supuesta relación con Finito de Córdoba. Sobre esta amistad con los límites aparentemente desdibujados ha vuelto a hablar, convirtiéndose ella en protagonista de los entuertos que suceden dentro del reality.

La nuera y enemiga declarada de Bárbara Rey se ha sentado en el plató de ‘De Viernes’ para arrojar más luz sobre su vínculo especial con el torero. Aunque el motivo de su visita al programa de Telecinco era hablar sobre su boda en Honduras con Ángel Cristo, en la recámara había jugosas preguntas sobre Finito de Córdoba, con el que ella asegura que ha tenido algo en el pasado, aunque define su relación como estrictamente amistosa. “Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace 8 meses y eso se lo cuentan a Ángel y yo me entero de cosas porque soy lista. Ellos se lo cuentan a Arantxa. Que tuvimos relación y hasta tenían pruebas de hotel y que Ángel me lo había perdonado a mí, porque acabábamos de empezar la relación”, ha comenzado a explicar de dónde vienen los rumores de affaire entre ella y el diestro.

Finito de Córdoba y Arantxa del Sol Gtres

“Yo llevo meses que no veo a Juan, pero hablamos por teléfono que mi hija adora a Juan. Yo quiero que Arantxa venga y hable con su marido y le explique lo que ha pasado. A Ángel lo han manipulado diciendo que yo tenía una relación, porque no hubo una relación, éramos amigos y había un cariño especial. Hubo una relación de amistad y de nada más”, quería remarcar Ana Herminia, para así contextualizar el motivo por el que Ángel Cristo y Arantxa del Sol habrían dejado de hablarse en ‘Supervivientes’. Algo que no todos creen que sea la razón real, dado que al principio se llevaban muy bien y de pronto su alianza se cortó.

Es más, ya hay quien asegura que la novia de Ángel Cristo está aprovechando la ocasión para generar tramas e historias para asegurarse un hueco en los platós de la cadena. Ella lo niega tajantemente: “Si yo quisiera diría me hago el plató, pero es que no puedo crear una mentira de decir una relación”. Es por eso que quiere esperar a que Arantxa del Sol venga para que pueda aclarar qué sucedió y también darle la oportunidad a Finito de Córdoba a que confiese su grado de amistad con Ana Herminia. “Arantxa es una víctima y Ángel es una víctima de un teléfono escacharrado”, mantiene la joven que repite que sea la Miss quien “lo aclare” o que “si ella quiere que venga y me lo reclame a mí o a su marido”.