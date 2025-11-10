Así es la nueva vida de Roko tras su éxito en "Tu cara me suena"

¿Quién dijo que los concursos de televisión no construyen carreras duraderas? Roko, una de las voces más impactantes que ha pasado por "Tu cara me suena", no solo ganó la segunda edición del programa con actuaciones memorables, sino que ha sabido reinventarse y mantenerse relevante más de una década después. Ahora, su nombre vuelve a sonar con fuerza gracias a su papel en el musical "Godspell", producido por Antonio Banderas en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga.

Lejos de conformarse con el recuerdo de sus imitaciones brillantes en televisión, Roko ha optado por el camino largo: el de la coherencia artística, la creación personal y el compromiso escénico. Desde 2013, ha ido construyendo un universo propio en el que la música, el teatro y la expresión personal se entrelazan. El escenario vuelve a ser su hábitat natural, pero esta vez con un guion y una dirección muy diferentes.

En "Godspell", Roko forma parte de un elenco que mezcla veteranía y frescura, en una propuesta que Banderas define como un viaje emocional a través de parábolas reinterpretadas. "Es un elenco ecléctico y loco", escribió la propia Rokoen sus redes, celebrando el espíritu libre de la obra. El montaje estará en cartel hasta el 11 de enero de 2026, y se presenta como una de las apuestas más ambiciosas del teatro malagueño reciente.

Pero Rokono ha abandonado la música. Su carrera como cantante y compositora sigue en pie, con nuevos trabajos como el sencillo "Tengo ganas de volver", lanzado a finales de 2024. Un tema que marca un retorno a sus raíces andaluzas y confirma que su creatividad no entiende de formatos únicos. La artista combina así su presencia sobre las tablas con actuaciones en vivo y contacto directo con sus seguidores a través de redes sociales.

Lejos de alimentar la maquinaria del espectáculo televisivo, Roko ha optado por un recorrido menos ruidoso pero mucho más significativo. Ha sabido decir que no a lo superficial y sí a los proyectos con alma, ganándose el respeto de la profesión y el cariño de un público que la sigue desde sus inicios. Incluso regresó fugazmente a "Tu cara me suena" en 2022, pero solo como invitada: una muestra de que el plató ya no es su centro, sino solo una estación más en su recorrido.

Hoy, Rokose reafirma como una artista multidisciplinar que no busca agradar, sino expresarse. Su camino no ha sido el más fácil, pero sí el más auténtico. En un mundo obsesionado con la visibilidad rápida, ella apuesta por la permanencia. Y en ese escenario, bajo la dirección de Antonio Banderas, brilla de nuevo con la fuerza de quien nunca se fue.