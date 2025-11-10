Los fans del baloncesto tienen una cita imprescindible esta semana: DAZN y Prime Video emiten en España varios de los mejores partidos de la NBA, con enfrentamientos de alto nivel. La temporada regular sigue ganando ritmo y muchos de los equipos ya están situados en un lugar privilegiado de cara al devenir de este próximo curso. Consulta qué partidos de la NBA puedes ver esta semana en España por DAZN y Prime Video y disfrutar así de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Partidos NBA en DAZN 10/11 al 16/11

Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzlies 11/11 a las 01:00

Milwaukee Bucks vs Dallas Mavericks 12/11 a las 02:30

Boston Celtics vs Philadelphia 76ers 13/11 a las 02:00

Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder 13/11 a las 04:00

Memphis Grizzlies vs Boston Celtics 14/11 a las 01:30

Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder el 14/11 a las 04:30

Partidos NBA en Prime Video 10/11 al 16/11