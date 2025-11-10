Javier Cámara y Nacho Duato, invitados esta semana en 'Late Xou con Marc Giró'

Esta semana, Marc Giró vuelve con una nueva entrega de 'Late Xou con Marc Giró', un programa que promete una noche repleta de humor, arte y anécdotas inolvidables. En esta ocasión, el presentador recibirá a Javier Cámara, Nacho Duato y Carlos Areces, tres invitados que aseguran una velada de ritmo variado y muchas risas.

El primero en sentarse frente a Giró será Javier Cámara, que presenta la serie 'Yakarta', donde interpreta a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton que ahora sobrevive como profesor de educación física. Una historia sobre el fracaso, los traumas y la redención, que el actor describe como “una comedia con alma y con cicatrices”. Durante la entrevista, Cámara compartirá divertidas anécdotas del rodaje, demostrará su sorprendente talento para la danza contemporánea y hablará del curioso vínculo que mantiene con el Vaticano.

El segundo invitado de la noche será el prestigioso bailarín y coreógrafo Nacho Duato, actual director artístico del ballet del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo. A lo largo de la conversación, el artista repasará momentos clave de su carrera y revelará aspectos desconocidos de su vida cotidiana, como su peculiar desayuno, su afición por el cante o sus encuentros con la realeza europea.

Para cerrar la velada, Carlos Areces volverá al plató para presentar —por segunda vez— su película 'Linaje de cobardes'. Fiel a su estilo irreverente, el actor no llegará solo, sino acompañado de algunos “miembros” muy especiales de su familia, en una aparición que promete convertirse en uno de los momentos más surrealistas de la temporada.