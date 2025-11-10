Trump celebra la caída de los altos cargos de la BBC tras las acusaciones de falsificar su discurso del 6 de enero

Donald Trump ha celebrado públicamente la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la CEO de News, Deborah Turness, tras el escándalo que salpica al canal británico por supuestamente manipular su discurso del 6 de enero de 2021 en un reportaje del programa ‘Panorama’. El expresidente estadounidense reaccionó a la noticia en Truth Social, asegurando que las salidas de ambos directivos son consecuencia de haber sido “pillados doctorando” su intervención el día del asalto al Capitolio.

“El TOP de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, está renunciando o ha sido despedido porque fueron atrapados ‘doctorando’ mi muy buen (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero”, escribió Trump. “Gracias a The Telegraph por exponer a estos periodistas corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron manipular una elección presidencial”, añadió, antes de criticar que una cadena extranjera “intente influir en la democracia estadounidense”.

El caso estalló después de que The Telegraph publicara un informe de 19 páginas elaborado por un exasesor independiente del comité de estándares de la BBC, que denunciaba sesgos editoriales y la manipulación de imágenes y sonido en el programa ‘Panorama’. Según el documento, el equipo del reportaje habría editado fragmentos del discurso de Trump para que pareciera que animaba a sus seguidores a “luchar con todas sus fuerzas” y marchar hacia el Capitolio, cuando en realidad dijo: “pacíficamente y patrióticamente, hagan oír sus voces”.