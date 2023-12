Así ha sido la despedida de Pedro Piqueras: "La verdad es que me da mucha pena dejarlo; me pidieron que siguiera"

Sin duda la marcha del periodista de Pedro Piqueras, por jubilación, de informativos Telecinco y del mundo mediático está siendo la noticia de este final de 2023. Hoy día 21 de diciembre, el veterano presentador dice adiós (al menos frente a la cámara) a la profesión con el que será su último informativo en la cadena de Mediaset. A modo de despedida, la cadena ha subido a redes sociales un vídeo de 1:17 minutos en el que Piqueras hace reflexión sobre su carrera, se despide de la audiencia y tiene buenas palabras para su sustituto, Carlos Franganillo.

En el escueto vídeo, y ataviado con camisa y chaleco de punto, acostumbrados a verle con traje y corbata a diario, ha comenzado confirmando su macha: "Hoy sí; hoy 21 de diciembre es mi último día haciendo informativos aquí en Telecinco". Y ha precisado que se acaba lo de "hacer informativos. Llevo 34 años haciéndolos"; recordando su bagaje profesional: "Empecé en TVE luego en Antena 3, pero es aquí donde más tiempo he estado, 18 años".

Llegado el momento de las confesiones, Piqueras ha compartido que "la verdad es que me da mucha pena dejarlo, pero es una decisión que tomé hace tiempo, hace unos dos años". Con esta declaración deja fuera de juego cualquier rumor sobre los motivos de su marcha. "He ido madurando y ya este año pasada la guerra de Ucrania y después de pasado todo el proceso de elecciones diversas y la elección de un presidente, pues consideré que ya era el momento".

En ese punto aclara cómo fue el trato con Mediaset: "Quedé con la empresa en que sería así" y desvela que "la verdad es que me han pedido que siguiera, me han dado todas las facilidades para seguir, pero creo que cuando uno ha tomado una decisión largamente meditada, pues es así, y me voy". También ha tenido un momento hacia sus espectadores: "Y les voy a echar mucho de menos, a todos, porque mi vida ha sido la televisión. Llevo desde el año 1988 incrustado en la pantalla y la verdad es que me da un poco de miedo lo que vaya a pasar el lunes próximo sin agenda, pero seguro que todo irá bien".

Para finalizar ha tenido palabras para su sustituto: "Aquí va a haber una persona que se llama Carlos Franganillo, que es el que me va a sustituir y que es un tipo excelente. Tan excelente que no creo que me vayan a echar de menos". Piqueras se despide con un "gracias por todo y hasta otra".