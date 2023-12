Viajar, navegar… los planes de Pedro Piqueras en su nueva vida como jubilado

Pedro Piqueras dirá adiós a su público fiel de Informativos Telecinco este mismo jueves 21 de diciembre. Aunque lo haga con cierto pesar, pues se siente un afortunado por su trabajo al servicio de la actualidad durante más de 40 años, también se plantea cómo será su futuro. Y parece que pinta bastante animado. Así lo ha confirmado el propio periodista de 68 años, que ya está haciendo planes de cara al próximo viernes, cuando comience su jubilación y por delante se le abra un abanico de posibilidades. Quiere disfrutar de sus seres queridos, de familia y amigos, aprovechar al máximo el nuevo tiempo libre atesorando viejas y nuevas aficiones… Sobre todo esto se ha sincerado ahora que cuenta las horas para su adiós para el programa ‘Hora 25’ de la Cadena Ser.

El comunicador tiene muy claro que no piensa dejar hueco para el aburrimiento en su nueva etapa. También quiere descansar, pero no piensa desaprovechar el tiempo. De ahí que ya tenga en su mente planes tan suculentos como recorrer mundo y conocer nuevos rincones del globo que no ha tenido ocasión de descubrir. También surcar los mares, pues uno de sus grandes pasiones es la navegación, que le permite disfrutar de sus amigos y conectar consigo mismo. Pero en su nueva vida tiene claro que se sumará a todos los planes que sus amigos y su mujer, Esther Barriga, y su hijo Curro le propongan.

Pedro Piqueras: "Carlos Franganillo tiene suerte porque va a contar con eso que yo no he tenido" Cadena SER

Además, Pedro Piqueras deja abierta la puerta a compartir su conocimiento en el mundo del periodismo con la nueva generación de comunicadores. Ya lo ha hecho en numerosas ocasiones, prestando su saber a alumnos de universidades y másteres, como así informaba La Razón hace tan solo unos días. Dar conferencias e impartir clases magistrales le llena de especial orgullo, pero antes debe cerrar la etapa laboral, que tendrá lugar este mismo jueves 21 de diciembre.

Y es que ya tiene pensado qué dirá mirando a cámara, mientras intenta por todos los medios no emocionarse demasiado en su despedida. “Procuraré que sea rapidita, porque no quiero llenarme de lágrimas, no quiero llorar. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias. Sí, no sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente”, reconoce Pedro Piqueras, que incluso, echando la vista atrás y viendo todo lo que ha conseguido con mucho esfuerzo, no puede más que sentenciar que “me voy mejor de lo que llegué”. Ahora le cede el lugar a su sustituto, Carlos Franganillo, a quien considera “un tipo fantástico” y a quien ya ha presentado a sus nuevos compañeros en persona.