Pedro Piqueras: "Carlos Franganillo tiene suerte porque va a contar con eso que yo no he tenido"

Pedro Piqueras, director y presentador de Informativos Telecinco durante 18 años, se jubila el próximo jueves 21 de diciembre. Como es sabido, el que fuera presentador de la 2ª edición del Telediario de TVE, Carlos Franganillo, tomará el testigo del periodista de Albacete.

Dada la inminencia del cambio profesional y vital de Pedro Piqueras, este ha concedido una entrevista a Aimar Bretos en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER donde, entre otros asuntos, ha valorado su periplo profesional, ha perfilado a su sustituto y ha desgranado sus planes de futuro.

Así, el todavía presentador de Mediaset ha asegurado que está recibiendo "muchas muestras de cariño" y que siente que se marcha con el placer del deber cumplido y el respeto de la profesión: "yo creo que al final se premia haber hecho las cosas con honradez".

"Me está llegando alguna oferta para hacer un documental, pero ahora mismo no quiero emborracharme de este tipo de ofertas, quiero seleccionar las que van más conmigo", confesó el comunicador manchego respecto a su futuro profesional.

Piqueras, que lleva medio siglo en la profesión, ha asegurado en la radio que lleva pensando en su retirada "desde la pandemia" pero fue aplazándola dados los asuntos de actualidad como la guerra de Ucrania o las elecciones generales.

En relación a su reemplazo, Carlos Franganillo, opina que "es un tío fantástico que me gustaba"; y que, al haber coincidido en diferentes coberturas, "en algunas ocasiones le decía que estaba pensando irme y que me gustaría que fuera él mi sustituto".

A la pregunta de qué se encontrará Franganillo en los informativos de Telecinco, Pedro Piqueras ha contado que "hereda una redacción maravillosa, con gente estupenda"; sin embargo, ha revelado también que "Franganillo va a tener la suerte de que el nuevo Consejero Delegado, Alejandro Salem, quiere invertir y lo está haciendo ya para hacer un gran decorado, dar más medios y contratar a gente. Eso que yo no había tenido".

Ha destapado el todavía presentador de Informativos Telecinco que hoy mismo, jueves 14, "he presentado a Carlos Franganillo a la redacción. Yo me he emocionado mucho. Cuando ha entrado Franganillo entraba en un sitio insólito para él, en un sitio muy grande, y lo veía a él emocionado, nervioso quizás, pero no mucho porque es muy valiente, en ese momento he tenido una cierta emoción al presentarlo y decir: oye, he cumplido con esta gente, con mis compañeros.. Lo de hoy es inolvidable".

Sobre su despedida del próximo jueves, ha asegurado que "será otra cosa, procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas. Ya tengo pensado lo que les voy a decir a los espectadores. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias, sí. No solo a los espectadores, sino también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo".