Las autonómicas saltan al ruedo y dan voz al toreo

En plena cuenta atrás hacia San Isidro, las televisiones autonómicas han decidido liarse el capote de paseo y citarse de nuevo con la tauromaquia. Y no de cualquier manera. Telemadrid se ha ido directamente a porta gayola: transmitirá la feria de San Isidro al completo, algo que ni en sus mejores sueños imaginaban los aficionados hace apenas un par de años. Es un paso histórico que tiene una razón muy simple: cuando hay toros, las audiencias responden. El pasado sábado, la cadena madrileña lo comprobó en carne propia: un 9,2 % de cuota con la corrida de la Copa Chenel en Colmenar de Oreja, superando con holgura su media diaria y convirtiéndose en lo más visto del día.

Esta recuperación no es flor de un día. Canal Sur, veterana en estas lides, también ha puesto toda la carne en el asador. No solo mantiene su programación taurina regular, sino que, tras catorce años, vuelve a la Maestranza para retransmitir tres festejos de la Feria de Abril. Una decisión que es a la vez lógica y valiente, porque devuelve a la tauromaquia a su espacio natural: el de la calle, el de la gente.

El fenómeno tiene algo de revancha cultural. Años de sequía en RTVE y el fracaso reciente de operadores privados como OneToro TV, que ni siquiera pudieron completar su compromiso con citas como la Feria de Otoño, San Miguel o la despedida de Ponce en Valencia, han dejado un vacío que las autonómicas han sabido leer. El resultado es sencillo: donde hay toros, hay audiencia; y donde hay audiencia, hay futuro. Eso lo entendió muy bien también la Fundación Toro de Lidia, que lleva tiempo haciendo lobby para devolver la fiesta a las pantallas.

Telemadrid no ha dudado en aprovechar el impulso. El apoyo político de Isabel Díaz Ayuso ha ayudado, claro, pero aquí no hay solo una cuestión ideológica. Los datos mandan. Y si algo tienen claro en la cadena es que Las Ventas llena no solo las gradas, sino también los televisores. El pronóstico es claro: doble dígito de share y un salto en el consumo en streaming que puede ser de órdago, con el tirón internacional que siempre tiene San Isidro.

Canal Sur, por su parte, no ha necesitado de coyunturas políticas para mantener vivo su compromiso. Ahí sigue firme “Toros para todos”, uno de los pocos programas taurinos que resisten en la televisión pública española. Y ahí siguen también sus retransmisiones de circuitos de novilladas y pequeños festejos. No lo hacen por nostalgia, lo hacen porque funciona. Las cifras avalan la apuesta.

El mapa actual de las televisiones autonómicas tiene una lectura clara: cuando el toreo se acerca a la gente, la gente responde. La emoción del ruedo, ese latido colectivo tan difícil de explicar y tan fácil de sentir, ha encontrado su hueco en las parrillas. Y lo ha hecho sin complejos, con normalidad, como parte de una cultura popular que muchos daban por perdida.

Años de aislamiento audiovisual parecían condenar al toreo a un consumo minoritario, encerrado en plataformas de pago. Pero las autonómicas han demostrado que no todo estaba perdido. De hecho, recientemente À Punt, la televisión valenciana, una Comunidad que late con el toro en la calle, ha levantado el veto y cuenta con un nuevo programa taurino en la parrilla. Faltará poco para que vuelvan las transmisiones. Como volvieron hace un año a Aragón TV, y como van ganando terreno en Extremadura TV, La 7 de Murcia y La 8 de Castilla y León, con CMMedia de Castilla-La Mancha como buque insignia: es la que más festejos emite. Con decisiones como la de Telemadrid o Canal Sur, el toreo vuelve a verse en abierto, donde nunca debió dejar de estar.

Ahora, con San Isidro en el horizonte, se abre un escenario lleno de oportunidades. Porque no se trata solo de preservar una expresión cultural: se trata de darle aire, luz, futuro. Y nada de eso se consigue encerrándola en círculos cada vez más pequeños. La tauromaquia necesita público. Y el público necesita ver, sentir, emocionarse. Eso es lo que han entendido las autonómicas. Y eso es lo que empieza, por fin, a cambiar el paso.

Más cadenas se suman al filón de San Isidro

La ambiciosa decidida apuesta de Telemadrid con la principal feria del mundo taurino se ha visto secundada por otras cadenas autonómicas. Primero se sumó CMMedia, que estará presente en un total de 11 festejos, los correspondientes a los fines de semana. Los mismos que también emitirá La 7 de Murcia y Aragón TV, aunque esta última también estará los martes 13 y 20 de mayo, cuando estarán presentes toreros aragoneses.