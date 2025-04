Catorce años después, Canal Sur vuelve a dar toros desde la Feria de Abril

En Andalucía, las cosas importantes no se anuncian: se proclaman. Y que Canal Sur vuelva a emitir en directo desde la Real Maestranza de Sevilla, después de catorce años sin hacerlo, es una de esas decisiones que se proclaman con traje oscuro, rueda de prensa institucional y reverberación política. Porque esto va más allá de tres tardes de toros. Se trata de un regreso simbólico, medido, que no sólo mira a la plaza, sino también a la cultura, a la tradición y, claro está, a la audiencia.

El anuncio lo hizo Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, desde el propio ruedo sevillano, subrayando la dimensión histórica del acuerdo. Canal Sur emitirá el jueves 1 de mayo la corrida con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado frente a toros de Domingo Hernández. El sábado 3 será el turno de El Cid, Escribano y Luque, esta vez con Victorino Martín, y el domingo 11 se cierra el ciclo con Miura, Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández. Tres carteles de peso para un gesto de fondo: Canal Sur se vuelve a sentar en su propio palco.

Y lo hace con cifras en la mano. La cadena pública andaluza ha duplicado su presencia taurina en un año, con 51 festejos emitidos en 2024 y una audiencia media que roza el 12 %. No es una ocurrencia nostálgica, sino una operación de reposicionamiento cultural que, además, tiene recorrido: se suman las novilladas del circuito de escuelas taurinas y la final del Circuito de Novilladas de Andalucía, también desde Sevilla, el 25 de mayo. No es casualidad que todas las cámaras miren allí.

En paralelo, otras señales se mueven, aunque con distinta escala. Aragón TV, en su apuesta habitual por lo local, ofrecerá este domingo una corrida desde Zaragoza con toros de Villamarta para Paco Ureña, Fernando Adrián y Ginés Marín. Una emisión que, aunque no tiene el peso institucional del anuncio andaluz, contribuye a reforzar la presencia del toreo en la televisión generalista, precisamente cuando más falta le hace visibilidad.

Y más allá de nuestras fronteras, la plataforma OneToro ha elegido Arles para abrir su abril de emisiones con fuerza. Este Domingo de Resurrección, Roca Rey vuelve a las Arenas para encabezar un cartel internacional con Emilio de Justo y Tomás Rufo. Una fecha con sabor a revancha artística tras su histórica tarde anterior en ese mismo ruedo. Y al día siguiente, el lunes 21, el paseíllo será para Perera, Ureña y Adrián, con toros de Virgen María.

Pero con todo, es Sevilla la que marca el paso. Que Canal Sur vuelva a dar toros en la Feria de Abril no es una casualidad de calendario. Es una decisión meditada, que busca abrir una nueva etapa. Que busca devolverle al espectáculo su lugar en el imaginario colectivo andaluz, no solo en los tendidos, también en el salón de casa. Porque si durante años la pregunta era por qué ya no se emitían, ahora la cuestión es si esta vez la puerta grande se mantendrá abierta.

El impacto mediático, la acogida del público y la presión política marcarán lo que venga después. Pero hay algo que ya está claro: el silencio televisivo en torno a la Maestranza se ha roto. Y cuando en Sevilla algo se rompe, lo hace para que suene. Como una ovación. O un clarín.