Beatriz Cortázar habla claro sobre su traslado de Mediaset a Atresmedia: ''Me hicieron una oferta muy interesante y decidí aceptarla''

Beatriz Cortázar, una de las periodistas más conocidas de este país saltaba a la palestra hace pocas semanas tras saber que dejaba ‘El programa de Ana Rosa’, espacio de Mediaset, para dar el salto a Atresmedia. A pocos días de su estreno en ‘Y ahora Sonsoles’ con el especial de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, la periodista ha concedido una entrevista a la revista Pronto para hablar de esta nueva aventura profesional.

‘’Me hicieron una oferta interesante y decidí aceptarla’’, eran las palabras exactas que salían de la boca de la madrileña para dejar claros los motivos que la han llevado a dicho cambio. Cortázar, que estuvo durante 16 años siendo una de las colaboradoras más importantes del espacio de Ana Rosa Quintana, también ha querido dedicarle unas agradecidas palabras a la que fuera su jefa.

Beatriz Cortázar en 'El programa de Ana Rosa' Instagram

"He sentido pena, porque quiero mucho a Ana Rosa, y he dejado a muy buenos compañeros y amigos en Mediaset. Han sido muchos años allí y solamente puedo decir cosas buenas", confesaba asegurando que a pesar de todo no ve a su exjefa como competencia.

Además la periodista ha confesado que antes de tomar una decisión definitiva tuvo que pensárselo mucho llegando a la conclusión de que debía apostar por ella misma y su futuro profesional "Me lo pensé mucho antes de tomarla, pero creo que hice lo que me convenía. La oferta era muy interesante y aterrizo con ganas y mucha ilusión", confiesa con emoción.

Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar Twitter

Aunque el debut de la periodista tuvo lugar el pasado 8 de julio con el enlace de la marquesa de Griñón, la periodista madrileña iniciará de manera fija su nueva aventura en septiembre con quien podría compartir programa o plató con otra de sus compañeras, Paloma García Pelayo quien también dejó a la de Usera para mudarse a Antena 3.