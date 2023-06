Fichaje estrella en Atresmedia: Beatriz Cortázar abandona 'El Programa de Ana Rosa'

Terrible pérdida televisiva para Ana Rosa Quintana. La presentadora de las mañanas de Telecincodice adiós, tras 16 años, a una de las periodistas más importantes de su espacio, Beatriz Cortázar, y así lo han informado numerosos medios.

Cortázar comenzaría a formar parte de Atresmedia de cara a la nueva temporada permitiendo así poder verla en distintos programas como ‘Espejo Público’, principal competencia de la de Usera, o ‘Y Ahora Sonsóles’ quien será también la nueva competencia de Ana Rosa en septiembre cuando inicie su nuevo espacio, ‘TardeAR’. La salida de Beatriz Cortázar de la cadena de Fuencarral supone un duro golpe para la presentadora de Mediaset y más ahora que tiene que hacer frente a la próxima temporada cargando con una franja horaria ocupada durante 14 años por ‘Sálvame’.

Al aparecer, Beatriz Cortázar no será la única que dirá adiós a Mediaset. Su principal competidora, Atresmedia, está apostando fuerte por grandes profesionales de la comunicaciónreforzando aún más su plantilla entre las diferentes pantallas de actualidad que la empresa de comunicación tiene. Rostros como Antonio Rossi, Pepe del Real o Marisa Martín Blázquez podrían ser fichados por la cadena de San Sebastián de los Reyes despidiéndose de la que ha sido su jefa durante muchos años para así abordar la actualidad desde otro prisma, o mejor dicho desde otra cadena.

No era de extrañar ver a diversos periodistas colaborar en las dos cadenas siempre y cuando no coincidieran en la misma franja horaria y prueba de ello son Aurelio Manzano o Pilar Vidal, periodistas que colaboran con ‘Espejo Público’ en Antena 3 y en ‘Sálvame’ y ‘Fiesta’ en Telecinco. Esto, sumado a la salida de Cortázar ha provocado el malestar de la empresa de comunicación de Borja Prado y Alessandro Salem, los cuales han dejado claro que no estan dispuestos a compartir profesionales. La propia Quintana no se ha manifestado al respecto pero hay que esperar cuales son los movimientos que tiene preparados Mediaset para combatir sus pérdidas.

No es la primera vez

En el verano de 2022 saltaban las alarmas de que Ana Rosa Quintana perdería a una de sus grandes presentadoras, Sonsoles Onéga. La periodista pasaba a formar parte de la plantilla de Antena 3, en octubre del mismo año, conduciendo el espacio ‘Y ahora Sonsoles’. Muchos creyeron que la decisión de la periodista y escritora por cambiar de aires le iba a pasar factura pero todo lo contrario.

La presentadora, quien siempre ha dejado claro el respeto que siente por la que fue su jefa durante muchos años (en septiembre pasará a ser su competencia), ha logrado captar a una audiencia fija gracias a su espontaneidad y cercanía no solo con el público y los telespectadores sino también con sus compañeros que están delante y detrás de las cámaras, especialmente con Miguel Lago con quien derrocha una divertida complicidad cada tarde.