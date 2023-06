'Supervivientes 2023': Adara recibe el castigo de la audiencia

Si hay algo característico en ‘Supervivientes 2023’ además de las pruebas de líder y recompensa, es la conocida ‘Mesa de las tentaciones’. En ella los concursantes aceptan recibir comida a cambio de una penitencia. En esta edición del reality de Telecinco, los participantes se enfrentaron a todo tipo de castigos. Jonan Wiergo tuvo que raparse el pelo a cambio de aceptar una hamburguesa vegana; Àrtur tuvo que ser alimentado por sus compañeros recibiendo así una gran bandeja de shushi; Bosco renunció a una llamada telefónica con su madre a cambio de un solomillo wellington gigante; Alma Bollo aceptó un plato de pasta a la carbonara gigante y unos brownies con la condición de cortarse el pelo 15 centímetros ; Asraf Beno tuvo que renunciar a su muñeca recibiendo así chucherías y un kebab enorme.

Todos los concursantes fueron aceptando sus castigos pero sin duda alguna quien más se llevó fue Adara Molinero. La madrileña tenía como recompensa una tarta gigante de chocolate con su nombre, la cual aceptó pero a cambio de recibir, no una penitencia, cinco castigos los cuales eran: ir con los ojos vendados durante un día, estar atada junto a un compañero con el que se lleve bien y junto a otro con el que choque más (Wiergo y Beno); estar sin hablar un día, no poder comer caliente y el último, cortarse el pelo unos 15 centímetros, como su compañera Alma.

Alma Bollo reaccionando a su nuevo corte de pelo en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Durante esta semana, la concursante ha ido cumpliendo uno a uno el castigo salvo el último. Es por eso que el reality de Mediaset decidió que este domingo, 4 de junio, en el debate ‘Conexión Honduras’, era el lugar apropiado para ejecutar la última sentencia dictada por el público mediante aplausos. Tras tener que adivinar cuál era el castigo que dicho público aplaudió el pasado martes, 30 de mayo en la gala ‘Tierra de nadie’, la concursante se enfrentó a un juego que consistía en una tabla con varias penitencias, diciendo cuáles le parecerían peor por la tarta que ya disfrutó.

La superviviente descubrió cuál era su último castigo por lo que no dudó en negarse en un primer momento. Laura Madrueño, la presentadora desde Honduras, negoció con ella el llevar a cabo dicho corte a cambio de dos bocadillos, uno de pollo y otro de bacon.

‘’Voy a parecer el principito de Shrek, ay la que estoy liando, voy a estar fea todo el verano", decía antes de aceptar el castigo. Finalmente, Madrueño acabó metiéndole un tijeretazo con regla en mano. ‘’Respira hondo’’, le decía la presentadora a la superviviente que no dejaba de gritar asustada. "Ay, quiero llorar. Nunca me he cortado el pelo tanto en la vida", concluía para momentos después recibir piropos de sus compañeros y de los presentadores afirmando lo bien que le sentaba el nuevo look.