Manuel Cortés insinúa que la organización de 'Supervivientes 2023' está favoreciendo a Asraf Beno

La llegada de Manuel Cortés al plató de ‘Conexión Honduras, en Telecinco, se ha convertido en una de las más ansiadas. Los conflictos en ‘Supervivientes 2023’ entre Asraf Beno y la gran mayoría de los concursantes del reality han sido protagonistas todas las semanas que el concurso lleva en emisión.

Cortés llegaba al plató tras estar hospitalizado por problemas de salud. Ion Aramendi, presentador de los debates de los domingos, quiso mostrarle vídeos donde el ex participante discutía continuamente con Beno y como dichos conflictos habían causado efectos secundarios en plató protagonizando choques entre Raquel Bollo, madre de Cortés, e Isa Pantoja, novia de Asraf y prima de Manuel.

Asraf Beno y Manuel Cortés Mediaset

‘’No lo entiendo. Todo el mundo está loco o no lo entiendo. Sinceramente miro las caras y no sé si mis compañeros han dado explicaciones pero es muy fácil’’, comenzaba a decir. ‘’Asraf no ha matado a nadie, Asraf está haciendo su concurso’’, continuaba para luego poner ejemplos de cómo Beno se comporta de una manera diferente delante y detrás de cámaras.

"¡Qué facilidad! Viendo estos vídeos, ahora mismo estoy en shock", decía el recién llegado exconcursante al ver las imágenes. "Esto son extractos", le puntualizaba el presentador. Kiko Matamoros, colaborador del programa, no dudó en intervenir avisando a Cortés de los vídeos que se han emitido durante su permanencia en el concurso. ‘’Cuando veas los vídeos de verdad te van a dar vergüenza porque están muy edulcorados todo lo que ha salido ahí. Se han omitido cantidad de insultos y actitudes que no eran normales’’, comentaba.

Manuel Cortés visualizando los conflictos de su madre, Raquel Bollo, y su prima, Isa Pantoja en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Manuel Cortés al escuchar estas palabras fue claro al decir lo que pensaba sobre las imágenes y la productora del reality. ‘‘Yo creo que los vídeos están muy editados a favor de una persona’’, decía con tranquilidad. ‘’Mi concurso no se ha basado solo en discutir con Asraf, creo que he sido con el que menos ha discutido", concluía el ex participante no sin antes recibir el agradecimiento de Elena Rodríguez, madre de Adara, por aclarar el comportamiento que Beno está teniendo dentro del concurso.