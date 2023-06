Elena Rodríguez, madre de Adara, estalla contra la organización de 'Supervivientes 2023' acusándoles de favorecer a Asraf: ''Ya no me puedo callar más''

La visita de las ‘fantasmas del pasado’, Alexia Rivas y Ana María Aldón, en ‘Supervivientes 2023’ más que poner calma ha removido las aguas hondureñas. Asraf ya que el confesaba, entre lágrimas, que la visita de ambas le había ayudado mucho, y más aún cuando ambas fantasmas conocen a Benao antes de que entrase al reality. Desde plató, en la gala ‘Tierra de Nadie’ presentada por Carlos Sobera, Isa Pantoja, novia del concursante se disponía a explicar cómo se sentía su novio en estos últimos días. ‘’Después de esa noria que hicieron Bosco y Asraf, que lo hicieron maravillosamente los dos, de repente cuando ya se está salvando más veces pues es como que vuelve otra vez a tener estos conflictos’’, comenzaba a decir la pequeña del clan Pantoja.

En este momento la madre de Adara y también exconcursante de ‘Supervivientes 2020’, Elena Rodríguez, estallaba. "Tengo que saltar, ya no me puedo callar más. No es verdad lo que está diciendo. Se está marcando un papelón…Yo le he visto cantar y bailar con ellos. Alexia lo que tiene que hacer es darles los mismos abrazos y el mismo cariño a todos. Hay un nivel de baboseo por parte de Alexia que no es normal", comenzaba a decir para luego lanzar una acusación contra la organización del concurso de Telecinco.

Isa Pantoja y Elena Rodríguez en el plató de 'Supervivientes 2023' Mediaset

‘’El fantasma que viene la semana que viene es amigo del hermano de Asraf, vamos a ver lo que nos encontramos’’, espetaba Rodríguez alegando estar cansada del victimismo de Asraf Beno. Ante esta acusación, Carlos Sobera quiso dejar claro que la visita de Alejandro Rubio como ‘fantasma del pasado’ era en calidad de ganador de ‘Supervivientes 2022’.

Tras esta acusación, la madre de la superviviente continuaba sin dejarse nada en el tintero. "Asraf lleva tres años preparándose este concurso y me da la sensación de que él se lo ha preparado y tú también. Está vendiendo pena continuamente y ya no puedo más’’, seguía diciendo mientras Raquel Bollo le decía ‘’ya era hora’’. ‘’ Asraf es muy buen superviviente pero los que están allí también. Se les desmerece. Llevo callada todo el programa y ya no puedo más. Veo las imágenes y ardo por dentro con la pena, la pena, la pena…Alexia tiene el mismo representante que tú Isa", espetaba cabreada Rodríguez desvelando el punto de unión entre Rivas y Beno.

"Yo trabajo en la tele, tengo muchos amigos, evidentemente Ana María ha trabajado con Asraf y le conoce de eso; Alexia me conoce a mí, Alejandro también me conoce , pero es que yo trabajo en la tele, conozco a mucha gente de la tele’’, comenzaba a replicar Isa Pantoja para acusar a Elena de ser poco empática. ‘’Asraf lleva solo mucho tiempo y por dos personas que han entrado para entenderle y valorarle, no hace falta que tengas que anular a nadie porque no estén a favor de tu hija’’, le soltaba de golpe Isa a la madre de la concursante.

Tras el cruce de reproches entre ambas, la colaboradora quiso zanjar el tema. "¿Pero qué deje la pena, no? ¿Cuándo tu hija llora pobrecita y cuando llora Asraf es el malo? ", concluía dirigiéndose a la defensora de Adara. "Mi hija no miente y no va por detrás contando películas. Mi hija las cosas las dice a la cara y llora a la cara y no por detrás cuando los demás no escuchan", zanjaba la madre de la concursante.