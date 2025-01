Carlota Corredera medita sobre el consumo de cocaína en televisión: "He tenido compañeros que..."

El programa '59 segundos', que desde esta semana se emite en La 2 de TVE, ha dedicado uno de sus bloques al debate sobre las adicciones. En esta última emisión, Carlota Corredera, expresentadora y exdirectora de 'Sálvame', ha abordado un tema delicado: el consumo de sustancias en el ámbito televisivo y las presiones que enfrentan quienes trabajan en la industria.

Corredera ha compartido su perspectiva desde su experiencia en el medio, defendiendo la necesidad de empatía hacia quienes atraviesan este tipo de problemas. "Creo que es muy valiente lo que están haciendo quienes comparten su experiencia públicamente. Hay mucha falta de empatía hacia la gente adicta y una gran estigmatización", ha comentado en referencia a los testimonios de figuras como Jorge Sanz y Mai Meneses (Nena Daconte), quienes también participaron en el programa hablando de su lucha contra las adicciones.

Carlota Corredera junto a Gemma Nierga en '59 segundos' RTVE

La extrabajadora de Mediaset ha explicado que, aunque nunca ha consumido drogas, entiende por qué algunos compañeros han recurrido a estas sustancias para sobrellevar las exigencias del sector. "He estado en etapas de mi vida llevando equipos y programas, sometida a una presión impresionante, y sí he llegado a entender que haya gente que recurra a eso por estar al nivel que se te exige laboral o socialmente", ha confesado. Asimismo, la comunicadora gallega no ha dudado en señalar que el entorno televisivo puede ser un "caldo de cultivo perfecto" para el desarrollo de adicciones debido al ritmo frenético y las altas expectativas: "Entiendo que haya compañeros y compañeras que hayan tirado de eso, no solo por las heridas emocionales o vacíos que quieran cubrir, sino también por la presión constante".

Por otra parte, además de hablar del consumo de drogas, Carlota Corredera ha ampliado el debate hacia otras formas de adicción que suelen estar normalizadas, como el alcohol, la comida, las pantallas o el trabajo. "El alcohol en este país está completamente socializado. Si decides no beber, la gente te mira mal", ha reflexionado. También ha reconocido ser adicta a la comida, compartiendo su lucha personal. Carlota Corredera ha subrayado la importancia de comprender que cualquiera, en algún momento de su vida, puede enfrentarse a una adicción: "Aunque parezca que tenemos fortaleza y autocontrol, todos somos candidatos a ser adictos en alguna medida". La tertulia, conducida por Gemma Nierga, ha concluido con un llamamiento a normalizar las conversaciones sobre adicciones y a brindar apoyo en lugar de juzgar.