"59 segundos" fracasa y no supera el corte de RTVE

No todo es oro lo que reluce dentro de Radio y Televisión Española. Gemma Nierga ha realizado el camino a la inversa de Marc Giró en apenas una semana. Mientras el periodista y presentador nacido en la Ciudad Condal decía adiós al segundo canal del ente público para dar paso a La1 con su "Late Xou", la comunicadora gerundense ha sido relegada a La2 de Televisión Españolatras no conseguir los datos esperados en la noche de los viernes tras el regreso de "59 segundos" a la parrilla de contenidos de RTVE, día de la semana que competía con dos grandes huesos como son "El Desafío" en Antena 3 y "De Viernes" en Telecinco.

Una audiencia paupérrima que le obliga abandonar el barco de "la primera"

El programa de debate presentado por Gemma Nierga no superó el 5% de cuota de pantalla el pasado viernes, alcanzando un pobre 4,7% de share con una media de espectadores de 492.000 espectadores, que comparándolo con el Santiago Bernabéu, sería aproximadamente como llenar seis veces el feudo madridista, pero que en números totales, está lejos de ser un éxito televisivo y más si lo comparamos con el líder del prime time de ese día, "El Desafío" que logró un share del 16,1%. El espacio de RTVE, que traía varias novedades tras su regreso tras las vacaciones invernales por Navidad, no ha tenido el apoyo de la audiencia durante su primera emisión de 2025 y la decisión del ente público ha sido clara. "59 segundos" llega al prime time de los miércoles, pero de La2, un día también complicado en el que tendrá que competir con Joaquín Sánchez y familia en el nuevo reality del exjugador bético con Antena 3, que siempre es un filón en cuanto audiencias. Ese día Telecinco también emite "Next Level Chef" aunque su rendimiento está lejos de ser un éxito para la cadena de la carretera Fuencarral.

Así es "59 segundos"

Aunque el corazón del programa sigue siendo el mismo, en donde cada tertuliano dispone de exactamente 59 segundos para expresar su opinión sobre los temas más relevantes de la semana antes de que el micrófono se apague, el programa ha incorporado nuevos elementos para hacer más atractiva su oferta en 2025, aunque de momento no lo haya conseguido. La interacción directa con la audiencia busca crear un ambiente más dinámico y cercano, fomentando la diversidad de opiniones sobre los temas que se debatirán en cada emisión. Además, cuenta con herramientas visuales innovadoras, como la realidad aumentada y el uso de tecnología deep fake, para hacer más dinámicas y visualmente atractivas las tertulias. Todo ello con la presión constante del cronómetro, que marcará el tiempo de cada intervención, prometiendo debates ágiles y entretenidos.