Mai Meneses: “Me dijeron que tenía depresión psicótica y en tres meses se acabó todo”

El programa de entrevistas de Risto Mejide “Viajando con Chester” volvía a Cuatro además cuatro años después de su última edición. Cayetano Martínez de Irujo fue entrevistado y también la cantante Mai Meneses, participante en la segunda edición de Operación Triunfo.

Risto introdujo el tema con una particular comparación: “Los concursantes de programas musicales son como plantas de interior, dentro funcionan muy bien pero luego hay que sacarlos al exterior y no todos sobreviven”.

A pesar de ello Mai Meneses contó que en su caso lo experimentó ya al revés: “Yo dentro no funcionaba. Fui la primera expulsada de la segunda edición, la perdedora más famosa de España. Soy muy tímida y dentro no sabía qué hacer. Veía las cámaras y me escondía”, recordó. En su caso no se presentó por iniciativa propia sino que fue su novio quien lo hizo: “Me llamaron después de pasar varias fases y les dije a mis padres que me verían por la televisión”. Así ocurrió.

En la historia de Mai Meneses pueden verse reflejados los familiares de muchas personas con problemas de salud mental: “Mi madre durmiendo conmigo, en la cama, hasta que me quedara dormida. Imagínate, con 30 años…”#ChesterMaiMeneses @ristomejide @cuatro pic.twitter.com/OStKV7qvfw — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

Mai explicó cómo ser la primera expulsada le condicionó cómo vivió toda la experiencia: “Lo viví fatal y en las firmas de discos no venía nadie. Creo que los programas de talent show son buenos porque te abren la puerta de la industria de la música que es tan difícil, pero tienes que estar preparado psicológicamente a unos niveles que los jóvenes no lo están. Les pondría un psicólogo obligatorio”, comentó la artista.

El tiempo le tenía preparadas otras aventuras y fue en 2005, con Nena Daconte, cuando vivió el éxito. Sin embargo, ella lo experimentó de manera diferente: “Cuando llegó todo eso creía que cantaba mal, que no era suficiente... después de mi paso por el programa. El síndrome de la impostora. Esos dos años los intenté disfrutar hasta que me tomé una pastilla de pasarlo bien, no sé ni cómo se llama la pastilla que me tomé, pero soñé con Marilyn Monroe, Dios me vino a hablar, me da vergüenza contarlo, porque son cosas de tarada.... Toqué fondo después, en 2009 . Me dijeron que tenía depresión psicótica y en 3 meses estaba tabla rasa. Se acabó todo”.

El consumo de drogas agudizó el problema de salud mental de @nenadaconte: “Yo no sé ni cómo se llamaba la pastilla que me tomé. Soñé con Marilyn Monroe, Dios me vino a hablar…Me da vergüenza contarlo” #ChesterMaiMeneses pic.twitter.com/spLMxNeBmB — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 17, 2023

Lo que a estas alturas tiene claro es que “cuando dejo la medicación vuelve la feria y vuelve peor”.