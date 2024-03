Jorge Sanz protagonista de la Campaña “Que no se vuelva a repetir” en el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte en el mundo. La posibilidad de que se sufra un evento cardiovascular y que el paciente no sea consciente de que lo esté padeciendo, es demasiado alta, ya que, por lo general, no avisan y este no tiene síntomas previos. Por ello, cada 14 de marzo se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, una cita imprescindible para mejorar la concienciación de las personas sobre este problema.

En la gran mayoría de los casos, los factores de riesgo de estas enfermedades proceden del estilo de vida del paciente, entre los que se incluyen, por ejemplo, la obesidad, una presión arterial elevada, la diabetes, el sedentarismo o el consumo de tabaco y alcohol. Por ello, concienciar a la población sobre el riesgo de estas enfermedades es el objetivo que desempeña Amarin con la emisión de un nuevo spot publicitario, que ha contado con el aval de la asociación de pacientes cardiovasculares a nivel estatal Cardioalianza y que está protagonizado por el actor Jorge Sanz.

La información y educación son primordiales para prevenir muchos casos de enfermedad cardiovascular, pero también para evitar que se repita un episodio, puesto que muchos pacientes desconocen que existe el riesgo cardiovascular residual. Es decir, la posibilidad de volver a padecer otro evento cardiovascular, ictus o infarto de miocardio a pesar de que el paciente cumpla con el tratamiento prescrito por su médico y de controlar los factores de riesgo como vigilar los triglicéridos altos, la hipertensión, la obesidad, etc.

“Campañas de sensibilización como ésta son fundamentales para que la población en general sea consciente de la importancia que tiene el autocuidado para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, pues recordemos que el 80% de los eventos cardiovasculares podrían evitarse mediante la adopción de un estilo de vida saludable y el control de factores de riesgo como la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes, la obesidad o el tabaquismo”, subraya Tomás Fajardo, presidente de Cardioalianza.

El spot relata la experiencia personal de Jorge Sanz, quien padeció un evento cardiovascular en 2014, enmarcada dentro de una trama inspirada en una partida de Cluedo que no dejará indiferente a nadie.