Charli XCX protagonizará la próxima película de terror de Takashi Mike: esto es lo que se sabe

El de 2024 fue sin lugar a dudas un 'verano brat'. El concepto, surgido del álbum homónimo de la cantante Charli XCX, cogió fuerza con el paso de los meses hasta convertirse en toda una forma de ver la vida por parte de los más jóvenes. Ser 'brat' es sinónimo de poseer una confianza desmesurada, no tener miedo a la vulnerabilidad y sobre todo amar el caos y la diversión que conlleva.

Gracias a éxitos como 'Talk talk', 'Apple' o 'Guess', Charlotte Emma Aitchison (nombre real de la cantante) lo tuvo fácil para subir a la palestra como una de las artistas más icónicas y relevantes del año pasado. Recientemente, se pudo conocer que Aitchison producirá y protagonizará una película dirigida por el japonés Takashi Miike, director cinematográfico de renombre.

Referente en el género de terror

Aunque no se conocen detalles sobre el nombre, trama o fecha de estreno del largometraje, las expectativas por la película no podrían ser más altas. Miike tiene una gran reputación a la hora de incluir elementos de extrema violencia en sus producciones; la sangre siempre está garantizada. Una de sus películas más reconocidas es 'Audition', considerada todo un clásico de culto.

Eihi Shiina en 'Audition' Omega Project

El largometraje, estrenado en 1999, basa su trama en una premisa sencilla pero enrevesada al mismo tiempo. Shigeharu (interpretado por Ryo Ishibashi) es un cuarentón viudo que convoca una falsa audición para conseguir una nueva pareja sentimental. Tras conocer a varias mujeres sin éxito, el hombre se queda deslumbrado por Asami (interpretada por Eihi Shiina), una joven cuyo pasado oscuro pondrá la relación en jaque mate.

La cantante disfruta de ser multidisciplinar

Tras haber disfrutado del éxito de 'Brat' y comenzar la gira mundial que acompaña al disco, Charli XCX ha dedicado mucho tiempo a explorar otras facetas artísticas. Antes del anuncio de su colaboración con Takashi Miike se reveló que la estrella del pop iba a protagonizar 'The Moment', largometraje de Aidan Zamiri.

Charlie XCX en el set de rodaje de '100 Nights of Hero' Click News

Otra de sus apariciones futuras para la gran pantalla es la de '100 Nights of Hero', fantasía de época dirigida por Julia Jackman. La cantante compartirá camerinos con los actores Nicholas Galitzine y Emma Corrin. También se espera que participe en las películas 'Sacrifice', 'Faces of Death' y 'I Want Your Sex', previstas a estrenarse próximamente.