"Eso es de catalán": BB Trickz y sus mejores momentos durante su paso por 'First Dates'

"Siempre voy a ser la más mala de España". La barcelonesa Belice Kazi, más conocida por su nombre artístico BB Trickz, es una rapera que causa sensación entre las generaciones más jóvenes. Sus letras humorísticas y provocativas han conseguido que a sus 25 años sea ya uno de los perfiles más prometedores del rap en España, amasando más de un millón de seguidores en redes sociales.

Kazi, que ha colaborado con artistas de la talla de Omar Montes y Charli XCX, acudía ayer por sorpresa a 'First Dates', el programa de citas por excelencia . Carlos Sobera se encargaba de recibir a la estrella del rap, quien estaba dispuesta a buscar el amor. Durante toda la velada, BB Trickz nos ha dejado momentos que se han hecho tendencia en redes; los repasamos en este artículo.

Su presentación no podría ser más natural

Nada más entrar en el restaurante, la cantante no ha podido evitar confesar sentirse encantada por el programa y por Carlos Sobera. "Me parece la bomba y me río mucho", compartía entre bastidores. Tras ser interrogada por Sobera en relación a su historial romántico, BB Trickz desvelaba haber tenido dos relaciones sentimentales.

“He sido tóxica y siempre la cago”, le explicaba al presentador, afirmando que ambas terminaron porque o bien se aburría o bien les puso los cuernos. Tras comentar que exige lealtad en una posible pareja, Carlos Sobera tuvo que interrumpir para hacerle ver la incongruencia entre querer lealtad y poner los cuernos. "Me gusta ser infiel sin que se enteren porque luego lo pasan mal", justificó la cantante.

Homenaje al anonimato

Guxo, la cita de BB Trickz, tenía 23 años y era de Barcelona. Al igual que Kazi, el soltero se dedicaba a la producción musical, siendo también cantante. Mientras se dirigían a su mesa, la rapera se percató en que Aleks y Gabi, otros de los comensales del restaurante, estaban teniendo una cita a la luz de un foco.

BB Trickz y Guxo durante su cita en 'First Dates' Mediaset

Al pedir al programa que si a ella también le podían proporcionar uno, los solteros se dieron cuenta de que la cantante había acudido al programa. Quien no parecía tener mucha idea sobre las tendencias actuales fue su propia cita, quien afirmaba no conocer a la rapera. "¿No tienes pensado buscar un trabajo más estable?", le preguntaba Guxo a Belice, antes de que le dejara sin palabras al cantar 'Yo soy la más mala de España'.

El catalán entonces le explicó que él tiraba más por el reggaetón. Ella declaraba no poder soportar ese tipo de música. Uno de los primeros temas de la conversación, las mascotas, dio una pequeña pincelada de lo que se iba a venir aquella noche. Después de que Guxo compartiese su proyecto de casa de acogida para animales, BB Trickz le comentó que tenía alergia a los gatos, y que su animal favorito son "los zorros y las zorras, son muy astutos".

Aburrimiento y sorpresa

Al cabo de un rato, la cantante se mostraba visiblemente aburrida por el rumbo que estaba teniendo la velada. "Parecía una entrevista, no me dejaba preguntar a mi nada", confesaba a las cámaras. La cantante entonces no tuvo corte alguno en tirar al suelo el jarrón que había encima de la mesa. "Yo pago a 'First Dates' lo que haya que pagar", declaraba en tono jocoso.

Tras confesarle sus infidelidades y cantar a pleno pulmón en un rincón más discreto del restaurante, llegaba el último paso antes de la decisión final: la temida cuenta. Guxo fue directo y le propuso a BB Trickz pagar a medias. A la cantante no le tembló el pulso para reprocharle y decir que "eso es de catalán", negándose rotundamente a pagar, puesto que ya estaba acostumbrada a la vida de Madrid.

Guxo y BB Trickz en 'First Dates' Mediaset

Si bien él propuso jugárselo a un 'piedra, papel o tijera', la rapera decidió zanjarlo y pagar todo de su bolsillo. Durante el momento crucial, Guxo confesó que podría estar horas componiendo con la cantante, pero que no querría repetir la cita en plan pareja. "Yo sí tendría una segunda cita con él, pero solo por el hecho de llevar la contraria", replicaba BB Trickz, poniendo punto y final a una cita para recordar.