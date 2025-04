Elijah Wood recuerda cómo fue su primera experiencia intensa en el cine: "Creo que me lesioné la espalda"

Elijah Wood posiblemente sea mejor conocido por su icónico papel como Frodo Bolsón en la trilogía de El Señor de los Anillos, pero está lejos de ser el único trabajo que ha tenido en el cine. Lo cierto es que el actor también estuvo involucrado en Sin City, la adaptación del cómic que fue ideado por Frank Miller.

Este thriller neo-noir explora las historias de varios personajes que se encuentran en la corrupta Basin City. Una de las historias se centra en Marv, quien busca venganza por la repentina muerte de una mujer, Goldie. Elijah Wood ha sido el que ha explicado cómo la escena de pelea entre Marv y Kevin le brindó una experiencia inolvidable.

Elijah Wood es un asesino silencioso en Sin City

A partir de ese momento, su búsqueda lo llevó a encontrarse con Kevin, un adversario inteligente que demostró ser más que competente. En un video de Vanity Fair, Elijah Wood explicó cómo el enfrentamiento entre Marv y Kevin en Sin City supuso la primera experiencia intensa de su carrera. El actor confirmó que estuvo brevemente en el set de rodaje, tras haber filmado sus escenas en cuestión de unos pocos días.

Estas fueron sus palabras:

"Filmamos todas las escenas de Kevin en dos días. Justo antes de llegar, si no recuerdo mal, me preguntaron si había trabajado con cables antes. Y no lo había hecho, pero me animé muchísimo. ¡Fue increíble! Creo que me lesioné la espalda. Y al final del último día tenía un poco de dolor".

El propio Elijah Wood también reveló que le mostraron parte de Sin City con antelación y que quedó impresionado por la adaptación y el homenaje que recibió la forma en que Frank Miller ideó a estos personajes al crear este mundo. Luego explicó su proceso de casting, que consistió principalmente en mirar a la cámara.

La realidad es que Sin City está muy estilizada como una película negra, por lo que tiene sentido que las secuencias de acción incluyeran trabajo con arneses y una coreografía que buscara ir más allá de la simple lucha cuerpo a cuerpo. Esto se debe a que encaja a la perfección con la realidad que Sin City representa. Y es que, aunque fuese un papel no tan determinante en su carrera, Elijah Wood aseguró que disfrutó del proceso al máximo.