Clara Galle confiesa en 'La Resistencia' haber tenido más sexo en la ficción que en su vida real

La joven actriz Clara Galle se encuentra en plena promoción de ‘A través del mar’, la segunda parte de ‘A través de mi ventana’. La trilogía de los hermanos Hidalgo, escrita por la venezolana Ariana Godoy, verá la luz el próximo viernes 23 de junio en la plataforma de streaming, Netflix. La joven de 21 años ha visitado ‘La Resistencia’ protagonizando divertidos momentos y confesiones dejando a David Broncano sin palabras.

Después de preguntarle sobre su futuro y sus estudios, donde Galle confesó ser una empollona sacando casi un 14 en selectividad y teniendo un diez de media en sus estudios, el jienense abordó el tema del dinero. "Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes", le soltaba Broncano a su invitada.

En lo que respecta al dinero, la de Pamplona no contestó directamente pero sí dio a entender cuánto puede haber ganado ya que ha hecho anuncios para Tous y Armani. Tras confesar esto, llegaba el turno de saber el número de relaciones sexuales en los últimos 30 días. "Yo por lo que he visto en la película por lo menos 18, porque están todo el rato ahí...", soltaba Grison de forma espontánea y causando risas. "He foll** más en la peli que en la vida real", decía Clara, sincera y con humor.

Además esto no fue lo único que confesó la actriz. Broncano le estaba explicando la mecánica de puntuación a lo que Galle no dudó en revelar que a veces hay prácticas sexuales mejores que las tradicionales. "Coito normal, follar clásico es un punto, petting es 0,6, que está volviendo eh. Masturbación es 0,2, cada cinco cuenta como uno", le informaba el cómico. "A veces es mejor quedarse en el petting. Vale, pues tengo seis puntos", confesaba Galle.

Poco tiempo después, tanto el presentador como la protagonista al ser conocedores de la existencia de la web Wikifeet, una página web donde se puntúan los pies de los famosos, quisieron saber qué nota tenían sus extremidades inferiores. Broncano obtenía un 4,4 de 5 mientras que Galle lograba 5 de 5. A pesar de que la joven era la ganadora, ambos estaban dentro de la categoría ‘Beutiful feet’.