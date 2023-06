'La Resistencia': Grison confiesa todo lo que le ha robado a David Broncano

Desde que ‘La Resistencia’ comenzara en MovistarPlus+ es tradición que los invitados lleven algún detalle a David Broncano, presentador del espacio. Numerosos han sido los regalos que el jienense ha recibido causando todo tipo de reacciones. Desde una foto de Leiva con su padre hasta un pañal con heces por parte del cantante Camilo.

Aunque estos regalos son los que se han ido mostrando a lo largo de los años en el programa, hay otros que no han visto la luz. ¿El motivo?, un trabajador de ‘La Resistencia’ es quien se lleva a casa dichos regalos. Así se lo ha hecho saber Grison a Broncano en el último programa antes de recibir a la actriz Clara Galle que llegaba para promocionar la segunda parte de ‘A través de mi ventana’, llamada ‘A través del mar’ y emitida en Netflix.

Ricardo Castella y Grison, 'La Resisntecia' MovistarPlus+

“Me dan muchos regalos para ti, estoy hasta la p….”, le decía el colaborador al presentador. “Pues yo no los veo”, respondía este sorprendido. “Porque no te los doy”, contestaba de nuevo el músico provocando la risa del jienense y los aplausos del público.

“Te lo voy a confesar, pero no te enfades…”, comenzaba diciendo Grison calentando el terreno. “En varias ocasiones, he aceptado aceite de oliva. Mandan aceite de oliva para ti… ‘Toma una garrafa para ti y dos para David’. Y me lo he quedado. Sinceramente, lo mismo llevo tres años sin comprar aceite de oliva”, le confesaba de golpe.

“¿Todo de lo que te dan para mí?”, preguntaba Broncano sorprendido y curioso. El beat boxer volvió a contar con pelos y señales como en una ocasión un cordobés le llegó a regalar dos garrafas de 15 litros las cuales son enormes y tiene en casa. Para quitarle hierro al asunto y hacer uso del humor que tanto caracteriza a ambos, Grison volvió a dirigirse al presentador recordándole una petición que le hizo. ''¿Tú te acuerdas del aumento ese que pedí? Pues ya no me hace falta", le dijo entre risas. “Pues perfecto”, zanjó Broncano con humor y aplaudiendo llegando a estrechar la mano de su compañero.