Una concursante de 'GH VIP 8' a punto de perder dinero del premio final

El concurso de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP 8’ ha traído con su nueva edición varias dinámicas llena de sorpresas. Una de las más importantes es la máquina de los deseos la cual ofrece a los concursantes diversos tesoros muy valiosos para ellos con el fin de que los habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra de Telecincocaigan a cambio de restar dinero del premio final.

Una de las concursantes está a punto de caer y pulsar el botón de dicha máquina. Se trata de la presentadora peruana, Laura Bozzo, la cual se siente tentada a descontar 100 euros del premio final a cambio de una bolsa de chucherías. "Estoy por darle 100€ al que gane el premio y cogerme ahora esas chuches", decía la protagonista.

Laura Bozzo Mediaset

Pero al parecer, Bozzo no solo querría pulsar la máquina de los deseos a cambio de los dulces. "Si la manicura es para todas, ¿nos apuntaríamos? 100€ de manicura para todas no es nada", le espeta la presentadora a su compañera Susana la cual apoyaba la idea de hacerse la manicura. Laura, tras hablarlo con la modelo curvy, ha querido exponer la idea al resto de sus compañeros obteniendo una negativa por parte de Marta Castro, con la que no tiene mucha relación.

"Eso es para toda la casa. Como empecemos a pulsar, llegará otro... Si empezamos todos así, va a llegar Álex y va a empezar a pulsar botones a lo loco", decía la exmujer de Fonsi Nieto. Ante estas palabras, la peruana se ha quedado con ganas de pulsar el botón pero no lo ha hecho alegando que si Marta no acepta no lo hará.