'GH VIP 8' protagoniza los primeros acercamientos bajo el edredón

La convivencia entre personas que no se conocen puede hacer que, como dice el refrán, ‘’el roce se convierta en cariño’’ y esto es lo que ocurre en ‘Gran Hermano VIP 8’ entre dos de sus concursantes. Desde que el reality de Telecinco diera su pistoletazo de salida el pasado 14 de septiembre, no ha cumplido un mes en antena cuando Pilar Llori y Luitingo, ambos participantes, han empezado a sentir cosas el uno por el otro.

Pilar Llori y Luitingo Mediaset

Una semana después de que el cantante dejara a su chica en directo, el sevillano y la catalana han ido arrimándose más, y eso que Llori no ha puesto punto y final a una relación que tiene fuera de la casa de Guadalix. Ambos concursantes han dado un paso más al dormir uno al lado del otro.

"No me puedo ir ahora en estos momentos, me da miedo afrontar todo, me quiero quedar porque quiero saber más cosas", le decía Pilar a Luitingo ya que está nominada. "Mi corazón dice que si tú te vas se rompe", le confiesa el cantante. Ante esta declaración, la concursante quiso pedirle que le dejase las cosas claras antes del jueves por si fuera ella la tercera expulsada. "Si no me lo dices te vas a arrepentir".

"Si no estuviera la cámara....", decía el sevillano a lo que la catalana respondía: "Qué ruina más grande, que ruina entrar aquí y que estés tú". Tras este cruce de sentimientos en el sofá ambos se fueron a dormir pegados para derrochar caricias y complicidad bajo las sábanas.

Cena de dos

Durante el 'Debate' de 'GH VIP 8', la casa recibía a Anabel Pantoja y Belén Rodríguez con el fin de esconder un cheque valorado en 100 euros cuyo objetivo, para quien lo ganase, era intercambiarlo por algo que apareciese en la máquina de los secretos. El ganador fue Luitingo por lo que no dudó en elegir una cena romántica e invitar a Llori a ser su acompañante. "Yo por mí tendría la cena íntima con Pilar, pero sé su situación, sé cómo está ella y si quiere que la acepta y si no la acepta por supuesto que no me enfado", confesaba el artista a lo que su compañera aceptaba con vergüenza por la situación.