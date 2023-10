'GH VIP 8': La concursante que se ha salvado de la expulsión con el 91% de los votos

El pasado domingo 8 de octubre tuvo lugar el cuarto ‘Debate’ de ‘Gran Hermano VIP 8’ con la salvación de uno de sus concursantes nominados. Presentado por Ion Aramnedi, el conductor del espacio conectaba en directo con la casa de Guadalix para ponerse en contacto con Albert Infante, Gustavo Guillermo, Pilar Llori y Laura Bozzo, los cuatro elegidos para que uno de ellos deje de vivir la experiencia del concurso.

Antes de revelar que participante podía volver a respirar tranquilo, los cuatro señalados tuvieron que enfrentarse en la sala de expulsión a preguntas realizadas por el público. La primera pregunta fue para la presentadora peruana, Bozzo, teniendo que responder sobre quién cree que tiene menos sentimientos entre Luitingo y Pilar Llori. Laura, demostrando su sinceridad, no dudó en responder que Llori, alegando que el cantante ‘’está como loco por ella’’.

Infante tuvo que enfrentarse a una cuestión sobre la sinceridad. La audiencia quería saber si estaba siendo sincero consigo mismo respecto a sus sentimientos con Michael. "Yo no me siento enamorado. Los sentimientos van evolucionando. Quiero dejar claro que lo nuestro es algo más que una amistad pero para nada es algo que me atraiga sexualmente", confesaba el catalán.

El que fuera chófer de María Teresa Campos también tuvo que responder a una pregunta que le afectaba directamente a su relación con las hijas de la comunicadora. La pregunta concreta era si ''su participación en el concurso ha sentado bien a las hermanas Campos''. "Las dos me animaron. Creo que están orgullosas. Todo lo que he hablado de ellas es bueno, de hecho cuando hablo de ellas me emociono", confesaba el concursante.

Tras responder cada uno a las preguntas que tenían, Laura Bozzo tuvo que quedarse en el confesionario para hablar de algo que le afectaría a su concurso. "Estás aquí porque tenemos que comunicarte algo y de manera muy urgente, va a afectar directamente a tu concurso", comenzaba diciendo Aramendi. "Estoy aterrada, no sé si habré hecho algo mal, todavía no he incendiado la casa", respondía la peruana.

Después de esta confesión, el presentador quiso darle la noticia que era la concursante salvada ya que su porcentaje para ser expulsada era de un 9%. "Gracias, estoy en problemas porque dije que si me salvaba me iba a bañar desnuda, mis hijas me van a matar. Gracias al público, gracias España, les amo con toda mi alma", decía emocionada y feliz sin saber que había otra sorpresa.

"No podrás decirles a tus compañeros qué estás salvada de la nominación bajo ningún concepto, deberás hacer creer a todos que sigues nominada, eres una nominada más. Tiene consecuencias gravísimas el incumplimiento de esta norma. No puedes mostrar alegría, euforia", le advertía Ion Aramendi a lo que Bozzo, que se mostró totalmente participativa, aprovechó para lanzarle una propuesta. "Vale, pero si me das tres besos cuando te conozca, en la mejilla, mi boca está sellada, no sé nada, estoy nominada".