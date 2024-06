"The Acolyte": Cuando la Fuerza te acompaña

Siempre que uno se sienta a ver un pedazo del universo de Star Wars es como la primera vez en un cine. Se huelen las palomitas aunque no las haya, y la oscuridad se hace dueña de la pantalla en la que solo queremos esperar a los sables de luz. Pero los fanes de la saga, viejos y nuevos, son espectadores exigentes y puede que les valga un «Ashoka» y un «The Mandalorian», pero no un «Kenobi». Ahora, una mujer ha tomado el mando para crear «The Acolyte», la nueva serie que ha salido de la mente de la directora Leslye Headland («Russian Doll»), y que tiene entre sus protagonistas principales a la actriz hispano-británica Dafne Keen, Lee Jung-jae («El juego del calamar») y la vuelta a la acción de Carrie-Anne Moss («Matrix»). La ficción de 8 episodios se estrena hoy en Disney+.

El escepticismo es el arma de los fanes de Star Wars. Tras aquella trilogía original, todo parece poco aunque se les alimente con seis películas más, spin offs, precuelas y varias series con personajes reales y de animación. Por eso la intención de Leslye Headland tiene necesariamente que venir acompañada de una confianza en La Fuerza. La serie está planteada como la persecución de una ola de crímenes contra maestros Jedi que podría venir de unas incipientes fuerzas oscuras y desconocidas. Para no entrar en conflicto ni en encuentros complicados, Headland se dejó llevar por la intuición y la pequeña fan de Star Wars que lleva dentro para crear un universo que se sitúa 100 años antes de los sucesos que se ven en «La amenaza Fantasma», en los últimos años de la Alta República, en la que los caballeros Jedi llegan a lo más alto de la escala política, social y bélica. Cientos de santuarios con cientos de maestros. Todos amenazados por una luchadora fiera sin armas que parece pretender algún tipo de venganza y bajo el manto de un personaje oscuro. A nosotros volverán razas que tenemos muy presentes y obtendremos nuevos amigos, jedis y robots para volver a encariñarnos de sus pitidos. Nuestras vidas se volcarán con el maestro Jedi Sol (Jung-jae), encargado de investigar los misteriosos asesinatos, junto a su padawan, Jecki Lon (Dafne Keen), y Yord Fandar (Charlie Barnett). Amandla Stenberg interpreta a Osha, una suerte de mecánica espacial que verá como su mundo se hunde por una acusación infundada que le traerá de vuelta de golpe la tragedia en su pasado. Completan el reparto Manny Jacinto, como el tramposo Qimir; Jodie Turner-Smith, en la piel de madre Aniseya, líder del aquelarre de la Fuerza; Rebecca Henderson, como la implacable Vernestra Rwoh, cabeza visible de la jerarquía Jedi; Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss como la maestra Jedi Indara.

Los espectadores podrán disfrutar en su casa de una trama digna de una serie de Star Wars. Buenos, malos, misterios, revelaciones, relaciones paterno/materno filiales, conflictos, explosiones de La Fuerza y escenas con nuevos y viejos mundos y naves memorables. Debajo de toda la capa estándar de Star Wars radica la intencionalidad de Headland de crear un nuevo lenguaje en el que importe la intrahistoria. Todos los personajes que han sido importantes alguna vez en la franquicia tienen un pasado que les conforma y les transforma y les lleva por el buen camino o por el más oscuro que se pueda transitar. Precisamente «The Acolyte» tiene un componente oscuro para contrarrestar esa época de luz de los Jedi con sus túnicas inmaculadas y doradas. Hay una dualidad luz y oscuridad que se nos presenta de manera original. También investiga la serie sobre antiguos cultos relacionados con la fuerza y que nos da una pieza más del puzle que supone Star Wars. Puestos a algunos peros Carrie Anne-Moss es demasiado Trinity, y Lee Jung-jae, quizá por ser su primera película hablando en inglés, se le ve demasiado nervioso para ser un maestro Jedi. Pero la serie creada por Leslye Headland va más allá de las interpretaciones y sus personajes tienen capacidad de supervivencia más allá de una temporada. Su visión a la hora de elegir viejos y nuevos guionistas e incluso una que no sabía nada de la saga, es un acierto argumental que deja notas frescas en una franquicia que se puede permitir viajar por todo el universo sin encontrarse a sí misma. «The Acolyte» es una serie de mujeres, de política, del bien y del mal, y aunque en los cuatro capítulos que nos han dejado ver hay siempre menos luchas y tramas de las que me gustaría, la ficción promete explotar en los cuatro restantes, al igual que la Fuerza que la acompaña.

Leslye Headland: lo suyo es puro teatro

►«The Acolyte» destaca por la intensidad dramática de sus personajes. Leslye Headland cree que «como vengo del mundo del teatro, eso es lo que estudié en la universidad y en el colegio, creo que es parte de mí la forma en la que construyo las escenas. Los tres actos del personaje y donde tiene que estar, tiene que tener sentido el arco del personaje, desde donde parte a donde acaba». Headland también ha dirigido los episodios que se emitirán en el estreno (Eps. 101 & 102). El resto, los directores Kogonada (Eps. 103 & 107), Alex Garcia Lopez (Eps. 104 & 105) y Hanelle Culpepper (Eps. 106 & 108).