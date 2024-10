El dueño de una televisión despidió al presentador en directo: "Es tu último día"

El pasado 7 de octubre, el veterano comunicador Gustavo Macalpin emitía en directo su programa de noticias en el Canal 66 de la televisión e Mexicali en Baja California. Su sorpresa fue cuando vio entrar en el plató, en directo, al dueño de la cadena Luis Arnoldo Cabada Alídrez. Pero la sorpresa se acentuó cuando le desveló que aparecía para despedirle después de 7 años.

Macalpin estaba al frente del espacio "Ciudadano 2.0", un programa de sátira política que le había granjeado algunas opiniones en contra de sus opiniones. La sorpresa llegó el pasado 7 de octubre cuando en medio de la última parte del programa, se personó en el plató en directo el citado dueño de Mexicalia. "Realmente vengo a agradecer estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y haces un trabajo extraordinario, licenciado Macalpin", avanzó Cabada, que siguió reconociendo que "le agradezco hasta este momento todo lo que ha hecho, pero sobre todo la entrega. Que fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos".

Hasta aquí todo bien salvo alguna alusión a "hasta este momento". Y de manera inesperada llegó la bomba: "Pero todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo", le dijo el dueño de la cadena que le remató en directo: "Hoy es tu último día". "¿sí?" preguntó el presentador contrayendo las cejas sin llegar a saber si aquello era algún tipo de broma. Tras eso empezaron los choques de mano, los abrazos y los intercambios de gracias. "Pues ahí tienen querido tío, querida tía, una sorpresa. Una manera bastante extraña de que se me informara, pero bueno yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido", eran las palabras de Macalpin en su despedida.

Un día más tarde el propio presentador ponía los puntos sobre las íes sobre lo sucedido. Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo Macalpin, yo, fue tendencia tras ser despedido de su programa de crítica política 'Ciudadano 2.0' completamente en vivo por el dueño de la televisora", escribió el periodista en sus redes sociales. Macalpin aseguró estar muy orgulloso "del programa más exitoso de ese canal". No tiene ninguna teoría sobre por qué el directivo hizo "esa grosería", aunque apuntó a que tenía que ver con que "en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California". "No fue porque yo hiciera un mal trabajo, porque si por algo me he caracterizado todo este tiempo es por ser el más dedicado y el más disciplinado", terminó.