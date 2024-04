Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión: "No había ninguna razón para descalificarnos"

"Me siento protegido con la delegación y confío en los guardias de seguridad", ha confesado Eden Golan, candidata de Israel al Festival de la Canción de Eurovisión 2024 en Malmö (Suecia), los próximos 7, 9 y 11 de mayo, en una reciente entrevista con el medio "Israel Hayom". En ella desgrana sus inquietudes a menos de un mes para el comienzo del certamen, con avisos sobre su seguridad, manifestaciones contra su país y muchas más cosas en contra.

La cantante, elegida por la televisión israelí para representar a su país, "frente al mundo entero" es "mi sueño hecho realidad", y no tuvo miedo en hablar d elas implicaciones simbólicas: "Este año, estar en ese escenario y demostrar que estamos aquí adquiere un significado diferente y mayor. Pasamos por un huracán [el nombre de la canción israelí] para llegar a esto. Realmente quiero tener éxito y creo que avanzaremos a la Gran Final, pero nuestra mera participación es un logro". Golan pone así de manifiesto los problemas que pasó el país cuando rechazó hasta dos temas musicales por el significado de sus letras relacionado con el conflicto entre Israel y Palestina actual.

La artista reconoce que "no se puede decir que esté feliz de ser el representante en un año tan complejo, pero es un honor. La actuación de este año es completamente diferente a la de cualquier otro año y el mensaje es que confían en mí. Los espectadores creen en mí y me enviaron, y eso es una locura. Creo que todo es para mejor y que tengo la fuerza. Todos los años que me preparé y trabajé en mis habilidades me fortalecieron y me hicieron lo suficientemente fuerte para este momento". También vertió su opinión sobre aquellos a los que no les gusta su participación: "A algunos fanáticos de Eurovisión probablemente no les agradamos, y eso es algo que realmente me sorprendió. No sabía que existía esa opción. Después de enterarme, no pensé: '¿Por qué a mí y por qué me cae encima?' ,' pero qué se puede hacer y cómo arreglarlo y hacer que Eurovisión suceda. No tiene sentido insistir en el 'por qué', porque así es como sucedió, y eso es lo que tenemos".

¿Quién es Eden Golan?

La cantante también ha respondido preguntas personales, y ha contado que nació en octubre de 2003 y creció en Kfar Saba, una ciudad de la región de Sharon, del distrito central de Israel. A los 6 años su familia y ella se mudaron a Moscú y no volvieron hasta 2021, cuando Eden contaba ya con 18 años. "Tuve una infancia diferente porque desde muy joven estuve en el mundo del espectáculo y a los 14 ya estaba volando sola fuera de casa durante dos semanas. Empecé una carrera allí, firmé un contrato y es un mundo en el que hay que crecer muy rápido", matizó sobre el comienzo de su carrera artística.

"En nuestra casa, insistían en hablar hebreo, pero no sabíamos leer ni escribir. Cuando visitábamos Israel, me molestaba no poder leer los carteles, así que les pedí a mis padres que me compraran libros de texto. Cuando Cuando regresé a vivir a Israel, mi hebreo mejoró mucho. Recuperé la calidez que me faltaba y me sentí como en casa".

Sobre su participación en Eurovisión, la joven explica que está "orgullosa de representar al país y prometo hacer todo lo que pueda por él", dijo Golan, que recuerda que no había nacido cuando Dana International ganó el festival en 1998: "Dana es una diva que destrozó el mundo, y no puedes evitar apreciarla o amarla". Al ser preguntada por el conflicto, Eden considera que "no se está volviendo más fácil, pero he decidido no acercarme demasiado a las noticias. Siento que estamos juntos en esto y de alguna manera tenemos que seguir adelante. Es extraño para mí que mientras estoy pasando por todo, hay rehenes en Gaza, y quién sabe lo que están pasando allí. Creo que mi participación es parte de una misión muy importante para el país, y a nivel personal es algo que me ayuda. superar este período".

También desveló detalles de su actuación, como que contará con cinco bailarines y sigue siendo la única que canta sin coristas: "No puedo entrar en detalles, pero será increíble y tendrá un impacto en el resultados de la competencia". Con todas las complicaciones pasadas, reflexiona sobre su participación: "Por supuesto que tenía miedo, pero realmente no había ninguna razón para descalificarnos, y el hecho es que nuestra participación fue aprobada. Si nos hubieran descalificado, habría dicho mucho sobre los organizadores. Desde el momento en que fuimos aprobados, empezamos a hacer cambios y entré directamente al estudio. Hubo una noche en la que solo dormí 20 minutos, y si no me encantara lo que estaba haciendo, no habría sobrevivido a eso cuando la cámara está. Estoy en mi mejor momento".

El periodista le preguntó por las amenazas de muerte que ha recibido desde que fue seleccionada: "Me siento protegido con la delegación y confío en los guardias de seguridad. En lo que a mí respecta, estoy concentrada en dar lo mejor de mí en el escenario y no en todo lo que lo rodea. Sin duda habrá protestas y voces en nuestra contra, más que nunca este año, pero tengo la presión de la competencia, así que estoy tratando de dejarlo ir. Puede que sea joven, pero sé decir que todo en la vida tiene un precio. Quería Eurovisión, y ese es el precio de representar al país. Ha habido otras cosas en mi vida por las que pagué un alto precio, como no tener una infancia normal, pero si ese es el precio, lo haré de todo corazón".