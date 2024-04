La policía de Malmö se prepara para Eurovisión: "En algunos casos, quemar un Corán no constituye agitación"

El pasado 18 de abril el comandante de la operación policial de Eurovisión, Petra Stenkula, participó en una rueda de prensa para aclarar las medidas de seguridad durante el Festival de la Canción de Eurovisión 2024 que se celebrará en la ciudad sueca de Malmö. Las autoridades policiales han recopilado información sobre seguridad relacionada con el certamen, pero también con varias manifestaciones convocadas por el conflicto entre Israel y Palestina.

En la información que la Polisen, policía sueca, da en su página web, se recogen varios supuestos durante la semana de mayo del festival, que incluyen preguntas sobre "demostraciones" durante el festival, y sobre su legalidad. La policía reconoce que "Se han presentado a la policía varias solicitudes para realizar manifestaciones y manifestaciones durante el Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö. La mayoría de ellos se relacionan con la guerra entre Israel y Hamás". La nota aclara que existe el derecho a la libertad de expresión, la de reunión y la de manifestación recogido en su Constitución.

"La libertad de expresión no otorga inmunidad de responsabilidad penal si se comete un delito al expresar una opinión, por ejemplo agitación contra un grupo de población o amenazas ilícitas", dice el documento, que también dirime que "Criticar una religión o símbolos religiosos no es un delito en Suecia. Esto se rige por la ley de libertad de expresión que está protegida por la Constitución. Sin embargo, puede haber casos en los que esto se considere agitación contra un grupo de población. Un tribunal determinará si un acto constituye o no un delito penal basándose en las circunstancias del caso individual". Se trata de una duda relacionada con el carácter de las manifestaciones contra (y probablemente alguna a favor) de la participación de Israel en Eurovisión.

En esa misma línea asegura el teto que "quemar una Sagrada Escritura no constituye necesariamente una agitación contra un grupo de población. Se realiza una valoración global del acto concreto en cada caso concreto. Se han denunciado a la policía varios casos en los que se quemó un Corán como parte de una reunión pública. En algunos casos, el fiscal ha llegado a la conclusión de que quemar un Corán por sí solo no constituye agitación contra un grupo de población. Sin embargo, en el contexto de otras circunstancias, como determinadas declaraciones, se puede hacer una valoración diferente". También aclara que normalmente quemar una bandera no es delito, aunque se podrían aplicar otras regulaciones, como la conducta desordenada, daños a la propiedad o agitación contra un grupo de población: "Otros factores son el tipo de bandera involucrada, el propósito de la quema y el contexto en el que ocurre".

Completan la información con guía turística, la prohibición de bolsas y mochilas desde otoño de 2023, y la labor de la policía contra la "desinformación y difusión de rumores y noticias falsas: "Por ese motivo, tenga cuidado con la difusión de rumores y propaganda que puedan surgir en relación con el Festival de la Canción de Eurovisión. Esté especialmente atento a la información que le resulte perturbadora, aterradora y que provoque emociones fuertes".

Rueda de prensa

“Desde que se decidió que Malmö sería la ciudad anfitriona de Eurovisión, hemos cooperado estrechamente con los organizadores SVT y el municipio de Malmö. Juntos, hemos construido un sistema sólido con diferentes áreas de responsabilidad para garantizar un evento seguro”, dijo Petra Stenkula, comandante de la operación policial de Eurovisión. Petra Stenkula destacó que durante Eurovisión habrá muchos agentes de policía en Malmö y que habrá agentes armados con armas adicionales. Esta es una medida de precaución y no hay nada de qué preocuparse. "La policía sueca está preparada para Eurovisión". Estaremos en el lugar para mejorar la seguridad y evitar que los participantes y visitantes sean víctimas de delitos, ya sean menores o graves.

“Una cosa que casi con certeza podemos suponer que sucederá es que se difundirán rumores sobre Eurovisión y posiblemente que se llevarán a cabo campañas de desinformación más coordinadas. No creas todo lo que escuchas y no difundas información sin un pensamiento crítico. Si hay información sobre amenazas, que la policía evalúe la información relativa a la seguridad del evento”, dijo Petra Stenkula.