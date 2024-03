Así suena "Hurricane" la canción de Eden Golan con la que Israel puede participar en Eurovisión 2024

Parece que uno de los eurodramas de este año para el Festival de la Canción de Eurovisión que tendrá lugar en mayo en Malmö se va calmando. Seguirá en el candelero que Israel pueda participar en el certamen después de que se rechazaran sus dos primeras propuestas y que haya dado la UER su visto bueno a "Hurricane", un tema interpretado por Eden Golan que tiene la misma música que la original y ha suavizado su letra para no hablar del conflicto bélico en Gaza.

La cantante Eden Golan ganó el festival de su país, HaKokhav HaBa (La próxima estrella) y con ello el honor a representar a Israel en Eurovisión. Durante este tiempo ha tenido que enfrentarse a quejas de intelectuales y políticos, e intentos de boicot teniendo la UER que ratificar por dos veces su participación como país histórico del certamen. Israel debutó en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1973 y ganó el concurso cuatro veces (1978, 1979, 1998, 2018).

Tras el rechazo de "October Rain" por la inclusión de frases que hacen referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023 contra civiles por parte de Hamás. También lo intentaron con "Dance Forever" que tampoco pasó el filtro de "letra política", que no están permitidas. La emisora ​​​​israelí Kan declaró entonces que no tenían intenciones de cambiar o reemplazar la canción, y que Israel se retiraría de Eurovisión 2024 si la canción no era aprobada por la UER. Posteriormente, la emisora ​​acordó cambiar la letra de la canción tras una petición del presidente de Israel, Isaac Herzog: " El presidente enfatizó que en este momento en particular, cuando aquellos que nos odian buscan hacer a un lado y boicotear al Estado de Israel desde todos los niveles, Israel debe hacer sonar su voz con orgullo y con la cabeza en alto y izar su bandera en cada foro mundial. especialmente este año".

En cuanto a los cambios, la letra en hebreo aparece ahora al final de la canción y dice: «No hacen falta grandes palabras, sólo oraciones, aunque sea difícil de ver siempre me dejas una pequeña luz". Anteriormente, en la primera canción presentada, el texto se refería en mayor medida y explícitamente a los asesinados por Hamás en la masacre del 7 de octubre: «No queda aire que respirar, ni lugar, ni yo, de un día para otro, todos son buenos chicos, cada uno de ellos".

"Hurricane"

Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who's the fool who told you boys don't cry

Hours and hours, empowers

Life is no game but it's ours

While, the time goes wild

Everyday I'm losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind

Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane

Living in a fantasy, ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours, empowers

Life is no game but it's ours

While, the time goes wild

Everyday I'm losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind

Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane

Lo tzarich milim gdolot (Don’t need big words)

Rak tfilot (Just prayers)

Afilu eem kashe lirrot (Even if it’s hard to see)

Tamid ata masheer li or echad katan (You always leave one single light)