Muere un miembro de la familia de "Los Simpson"

La muerte siempre ronda a "Los Simpson". Estamos acostumbrados a que los personajes amarillos más conocidos de la televisión nos den sustos con sus caídas, guerras, enfrentamientos y torpezas. Cuántas veces ha estado Homer a punto de volar por los aires la central nuclear de Springfield... Sin embargo, esta vez la cosa va en serio y los fanes de la serie creada por Matt Groening están de luto por la muerte de uno e los cinco miembros de la familia.

En el final de la temporada 36 de "The Simpsons", en el episodio titulado "Estranger Things" ha desatado una ola de reacciones entre los fanse, quienes se han visto conmocionados por la confirmación canónica de la muerte de la matriarca de la familia, Marge, aunque esta ocurre en una secuencia de flash-forward situada más de tres décadas en el futuro. El episodio comienza con una escena nostálgica: Marge deja a Homer a cargo de Bart y Lisa, advirtiéndole que no los deje ver televisión ni comer Twinkies, petición que Homer ignora de inmediato. Los niños descubren The Itchy & Scratchy Show y se obsesionan con él, pero con el tiempo, sus intereses divergen y su relación se resquebraja. La preocupación de Marge por la unidad de su familia se convierte en el eje central de la historia.

La sorpresa llega cuando la narrativa salta 35 años al futuro. Lisa, ahora comisionada exitosa de la WNBA, y Bart, que gestiona una residencia de ancianos poco legal, se reencuentran y descubren que su madre ha fallecido antes de cumplir los 70 años. Lisa encuentra una carta póstuma de Marge, en la que les pide que mantengan la unión familiar. El episodio culmina con una escena emotiva en la que Bart y Lisa rescatan a Homer de una estafa de jubilación en Florida, reconciliándose mientras Marge observa desde el cielo, acompañada por Ringo Starr, el baterista de The Beatles.

Aunque la muerte de Marge es un hecho dentro del universo de la serie, se trata de una muerte simbólica y narrativa, ya que ocurre en un futuro lejano y no afecta el presente de la familia Simpson. Sin embargo, ha marcado un antes y un después en la forma en que la serie aborda la pérdida y el cambio, abriendo la puerta a historias más profundas y arriesgadas.

Otros muertos notables en la historia de "Los Simpson"

La muerte de Marge no es la primera vez que "Los Simpson" sorprende a su audiencia con la partida de un personaje relevante. A lo largo de sus 36 temporadas, la serie ha utilizado la muerte como recurso narrativo tanto para explorar el duelo como para generar humor negro o giros sorprendentes.

Maude Flanders: Uno de los fallecimientos más impactantes fue el de Maude Flanders, esposa de Ned Flanders, en el episodio "Alone Again, Natura-Diddily" (temporada 11). Maude muere tras ser golpeada por una ráfaga de camisetas lanzadas durante una carrera de autos, lo que provoca que caiga desde las gradas. Su muerte cambió radicalmente a Ned, convirtiéndose en un punto de inflexión para el personaje y el término "Flanderización". Curiosamente, detrás de la muerte de Maude hubo un conflicto contractual con la actriz de voz Maggie Roswell, quien abandonó el programa por una disputa salarial. Aunque regresó años después, el personaje permaneció muerto en la continuidad de la serie.

Bleeding Gums Murphy y Mona Simpson: Otros personajes que han fallecido de manera definitiva incluyen a Bleeding Gums Murphy, el saxofonista ciego que aparece en la temporada 6, y Mona Simpson, la madre de Homer, cuya muerte es un momento emotivo en la historia de la familia Simpson.

Edna Krabappel: La profesora de Bart, Edna Krabappel, también fue escrita fuera de la serie tras la muerte de su actriz de voz, Marcia Wallace, en 2013. Su fallecimiento fue tratado con respeto y tristeza, marcando el final de una era para la escuela primaria de Springfield.

Fat Tony y Larry Dalrymple: Más recientemente, la serie ha continuado con la tendencia de matar personajes secundarios. Fat Tony, el mafioso de Springfield, murió de un ataque al corazón en la temporada 22, aunque fue rápidamente reemplazado por su primo "Fit Tony". Larry Dalrymple, el silencioso parroquiano de la taberna de Moe, falleció en la temporada 34, lo que generó una ola de reacciones emocionales entre los fans.