Marta Flich aclara su salida de 'Todo es mentira': "Me ha dado pena dejar el proyecto"

Marta Flichdecía adiós hace apenas unos días a 'Todo es mentira' después de seis años y medio en antena. Una despedida bastante agridulce, inesperada y ante la que no quiso dar muchos detalles, al menos hasta ahora, cuando la presentadora se ha sincerado en una entrevista para la revista ¡Hola! ¿Por qué ha dejado el programa de Cuatro?

El conmovedor mensaje con el que Marta Flich se despide de 'Todos es mentira' Cuatro

Marta Flich confiesa el verdadero motivo de su salida de 'Todo es mentira'

Según explicaba ella misma, se trata de una decisión muy reflexionada. "Sentía que estaba un poco estancada…", ha señalado al respecto. Sin embargo, eso no quita que le haya dado mucha pena dejar el proyecto "porque es muy bonito". "Llevaba seis años y medio en él y funciona muy bien". Pese a ello, Marta asegura que ella siempre ha hecho "lo que le pide el cuerpo". Y en este caso algo la ha impulsado a salir en busca de nuevas oportunidades laborales.

Marta Flich y Risto Mejide, presentadores de 'Todo es mentira' Mediaset

"Quería hacer este cambio. Y, en la cadena, me dijeron que no había problema, que se arreglaba y vencía el contrato sin ningún problema", ha detallado al respecto. "Podría haber estado tranquilamente en casa descansando y con un contrato de cadena, pero no sé estar sin trabajar", ha señalado. Del mismo modo, Flich asegura que su relación con Risto Mejide y el resto del equipo sigue siendo excelente. "Cuando me despedí del programa, pedí trabajo. Ahí me llamo mucha gente para preguntarme si era verdad. Y sí, te juro que lo dije tal cual. A partir de ahí, sí que me han ofrecido cositas, aunque todavía no me he decidido", ha matizado. Por tanto, el futuro de Flich sigue estando en el aire