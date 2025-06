Kiko Matamoros se refugia en 'Tentáculos' tras el final de 'La familia de la tele'

TEN ha hecho oficial la vuelta de Kiko Matamoros a 'Tentáculos' después de la cancelación de 'La familia de la tele'. Algo, que él mismo definía como uno de los mayores fracasos profesionales de su vida. Así, el tertuliano regresa junto a otros compañeros como Kiko Hernández al programa de Carlota Corredera, aunque no es la primera vez que lo hace. De hecho, ya acudió como invitado especial el pasado 22 de mayo.

Kiko Matamoros aterriza en 'Tentáculos' tras el final de 'La familia de la tele'

Así, mientras La Osa Producciones intenta reubicar a sus estrellas, él demuestra que no ha olvidado a sus compañeros. De hecho, ha aprovechado su paso por 'Tentáculos' para lanzar un gran zasca a RTVE. "Te he visto con muy buena pinta, como si hubieses venido de vacaciones", le ha comentado Carlota Corredera. A lo que Kiko aprovechaba para señalar que le hacía mucha ilusión volver a la que considera su casa. "Es la vuelta al útero. Lo digo en serio. Me hacía mucha ilusión venir en calidad de colaborador", asegura. "Es volver al sitio en el que estabas cómodo y ajeno a los ruidos", ha destacado muy orgulloso.

Captura de Kiko Matamoros y Carlota Corredera en 'Tentáculos' TEN

Además, mandaba un contundente mensaje a la cadena pública al comentar abiertamente que en 'Tentáculos' habían sido "la opción más divertida de toda la televisión nacional". De esa forma, daba a entender que en 'La familia de la tele' no habían cumplido ese objetivo; aunque ahora que se ha cancelado el programa, él confiesa que se ha sacudido mucho estrés de encima.