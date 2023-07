Estas son las películas y las series de estreno en julio en Netflix, Prime, Atresplayer, AppleTV+, Disney+ y el resto de plataformas

Con la temporada estival estábamos acostumbrados a relajar el consumo de series y películas en la televisión. Pero la apuesta por la producción de las plataformas de streaming no dan lugar a tregua y en julio y agosto las principales, Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, SkyShowtime, Atresplayer Premium, Apple TV+, Filmin y HBO Max, seguirán en su línea de estrenos.

'Ghosts of Beirut'

Estreno 3 de julio en SkyShowtime

Ghosts of Beirut revela los orígenes de Mughniyeh, de 21 años, (también conocido como El Fantasma) que emergió de la oscuridad y fue responsable de más muertes estadounidenses que cualquier otro individuo antes del 11 de septiembre. Contada desde las perspectivas estadounidense, israelí y libanesa, la serie sigue a Mughniyeh desde su origen en los barrios marginales chiítas del sur de Beirut, hasta su concepción de los terroristas suicidas, una táctica letal que lo llevó a convertirse rápidamente en el terrorista más peligroso del mundo. Basada en una extensa investigación de eventos aún clasificados, el drama abarca décadas y entrelaza entrevistas reales y de primera mano con destacados funcionarios de la CIA y del Mossad, conectando la inestabilidad de Beirut en la década de los 80 con los juegos de espionaje del Oriente Medio moderno.

'Poquita fe'

Los protagonistas de "Poquita Fe" M+

Estreno 4 de julio en Movistar Plus+

Berta (Pedreño) tiene el hilo de voz y el ánimo de un suspiro, y, a veces, incluso le puede el trabajo en la guardería. También es posible que en su pusilanimidad tenga que ver el trato que recibe de su madre (María Jesús Hoyos), desordenado, falto de cariño y abrupto, o de su padre (Juan Lombardero), un calzonazos de manual con achaques psicosomáticos, ambos valedores de la hermana de Berta (Julia de Castro), un «alma libre» de pagar cualquier cosa y despreocupada de todo menos de una cerveza invitada. La otra mitad de la naranja, José Ramón (Cimas), es un vigilante jurado de una delegación del Gobierno, con unos compañeros de traca y una madre (Marta Fernández Muro) paradigma del «paz y amor» pero sin ninguno de los dos. También hay vecino coñazo, feo y «cuñao» (Chani Martín), que empieza apareciendo en los planos con el resto de la familia sin saber muy bien quién es.

'El príncipe que nunca reinó'

Un lío real La Razón

Estreno 4 de julio en Netflix

Un príncipe exiliado, una supermodelo y un disparo en la oscuridad que cambiaría las vidas de muchísima gente durante generaciones. 'El príncipe que nunca reinó' arranca con la trágica noche del 18 de agosto de 1978 que concluyó con el asesinato del joven Dirk Hamer y cuenta la historia, a través de tres capítulos, de Víctor Manuel de Saboya (Vittorio Emanuele di Savoia), el último heredero al trono de Italia.

'Te estoy vigilando'

"Te estoy vigilando" La Razón

Estreno 5 de julio en Disney Plus+

Una joven con un pasado complicado se abre camino en un nuevo trabajo como niñera interina para una familia acomodada en Manhattan. Pero, rápidamente, descubre que todos en el misterioso edificio tienen secretos mortales y motivos ocultos.

'El horror de Dolores Roach'

¿Quién es Dolores Roach? La Razón

Estreno 7 de julio en Amazon Prime Video

Justine Machado protagoniza la nueva historia de terror de Amazon Prime Video. Basada en un podcast inspirado en Swenney Todd, cuenta la historia de Dolores una mujer que descubre que el mundo ha cambiado drásticamente después de su liberación de la prisión y encuentra un respiro trabajando como masajista en el sótano de una tienda de empanadas, dirigida por su viejo amigo drogadicto, Luis.

'El resort'

Escena de "El resort" Internet

Estreno 7 de julio Movistar Plus +

Producida por el creador de la impecable 'Mr. Robot', Sam Esmail, y con guion de Andy Siara ('Palm Springs'), 'El resort' cuenta cómo un matrimonio en crisis, al que dan vida Cristin Milioti ('Cómo conocí a vuestra madre') y William Jackson Harper ('The Good Place'), descubre una pista sobre una extraña desaparición años atrás que les llevará a avivar su relación buscando respuestas.

'Se busca millonario'

Cartel de la serie HBO Max

Estreno 7 de julio en HBO Max

La serie se adentra en uno de los casos reales más llamativos de los últimos años. Un boleto perdido premiado con casi 5 millones de euros. Más de 300 reclamantes del premio con diferentes historias. Contradicciones, coartadas, diez años de investigación e incluso varios aspirantes fallecidos. Los demandantes tendrán que demostrar por qué creen que el boleto es suyo, pero solo uno puede ser el ganador del premio. Al frente del caso, un experimentado inspector de la Policía Nacional se encargará de investigar quién es el verdadero millonario. Y un veterano periodista descubrirá lo que se esconde detrás del hallazgo del boleto premiado. Una historia sobre la obsesión del ser humano y cómo el dinero puede llegar a corromper todo lo que toca.

'Django'

Cartel de la serie "Django" SkyShowtime

Estreno 10 de julio en SkyShowtime

Basada en la película de culto de Sergio Corbucci, Django relata la historia de un hombre que busca venganza y acaba luchando por una causa mayor. Texas, a finales del siglo XIX: Django llega a un árido pueblo situado al fondo de un cráter: New Babylon. En su misión, busca a los hombres que asesinaron a su familia, pero descubre que su hija Sarah ha sobrevivido y está allí. Sarah tiene 20 años, está a punto de casarse con John Ellis, el fundador de New Babylon, y lo más importante: no quiere a Django en el pueblo. Sin embargo, él no se rinde y hará todo lo que esté en su mano para lograr que su hija le dé una segunda oportunidad. Paralelamente, tanto Django como Sarah y John, se ven envueltos en una red de oscuros secretos destinados a salir a la luz.

"Bird Box Barcelona"

Estreno el 14 de julio en Netflix.

Una expansión de la película de 2018. Tras la llegada de una misteriosa presencia que está destruyendo la población mundial, Sebastián comienza un viaje de supervivencia a través de las desiertas calles de Barcelona.

'Kids in Crime'

"Kids in crime" La Razón

Estreno 18 de julio en Filmin

'Kids in Crime', ganadora de cuatro premios Gullruten, los premios Oscar del cine y la TV en Noruega, a medio camino entre Euphoria y Trainspotting. narra el descenso a los infiernos de la violencia y el narcotráfico de dos jóvenes adolescentes: Tommy, un futbolista cuya carrera ha quedado truncada por una grave lesión de rodilla, y Pål Pot, un joven con TDAH.

"Futurama"

Póster de Futurama Disney Plus+

Estreno el 24 de julio en Disney Plus+

Después de 10 años, “Futurama” sale triunfante del tubo criogénico y regresa con todo su reparto original y su espíritu satírico completamente intacto. Los 10 nuevos episodios de la temporada 11 están pensados para todo tipo de públicos. Los nuevos espectadores podrán conocer la serie, mientras que los fans veteranos conocerán los desenlaces de los misterios que ocurrieron durante décadas en la serie: la evolución de la épica historia de amor entre Fry y Leela, los misteriosos contenidos de la caja de arena de Nibbler, la historia secreta del malvado Robot Santa, y el paradero de los renacuajos de Kif y Amy. En esta nueva temporada, una pandemia desconocida asola la ciudad mientras el equipo explora el futuro de las vacunas, el bitcoin, la cultura de la cancelación y la televisión por streaming.

'The Architect'

'The Architect' Filmin

Estreno 25 de julio en Filmin

'The Architect', mejor serie en el Festival de Berlón, cuenta cómo, en un futuro cercano, una joven arquitecta debe encontrar la manera de construir mil apartamentos en el centro de Oslo, solo para descubrir que el lugar más adecuado es el estacionamiento subterráneo donde mucha gente vive ilegalmente.

'Un cuento perfecto'

Los protas de "Un cuento perfecto" Netflix

Estrenar 28 de julio en Netflix

Margot (Anna Castillo) es la heredera de un importante imperio hotelero. David (Álvaro Mel) subsiste con tres trabajos y durmiendo en el sofá de sus mejores amigos. Cuando la casualidad hace que sus caminos se unan, descubrirán que tienen en común más de lo que ellos creen y que son los únicos capaces de ayudarse mutuamente a recuperar sus parejas. Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda. Érase una vez Un cuento perfecto. Y solo tú decides cuál es su final.

Segunda temporada de "Good Omens"

Cartel promocional de la segunda temporada de Good Omens Amazon Prime Video

Estreno 28 de julio en Prime Video

Tras salvar al mundo del Armagedon que podría provocar el hijo del diablo, estos dos "angelitos" vuelven a las andadas. Amazon Prime Video estrenará la segunda temporada de "Good Omens" el 28 de julio en la plataforma. Tras el éxito global y la entusiasta recepción de la primera temporada, su co-creador Neil Gaiman satisfará las ganas de los fans con más aventuras del insólito dúo en una historia completamente original. La inefable fecha de estreno de la segunda temporada se reveló en el 33º aniversario de la publicación de la novela Buenos Presagios de Terry Pratchett y Gaiman, la cual sirvió de inspiración para la primera temporada de la serie de televisión. Para celebrarlo, Gaiman ha colaborado con las super fans Hilly y Hannah Hindi de The Hillywood Show para revelar la fecha de estreno en un video financiado por fans, Good Omens Parody, que puede verse aquí.

Los seis episodios se emitirán en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo y los fans ya pueden disfrutar de la primera temporada de Good Omens en el servicio. La nueva temporada explorará tramas que van más allá del material original para dar luz a esta peculiar amistad entre Azirafel, un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada, Crowley. Después de haber estado en la Tierra desde El Principio y con el Apocalipsis frustrado, Azirafel y Crowley vuelven a una vida tranquila entre los mortales en el Soho londinense, su lugar favorito, cuando un mensajero inesperado se presenta con un misterio sorprendente.

La fiebre de los peluches Beanie

La fiebre de los peluches Apple TV

Estreno el 28 de julio en Apple TV+

De producción propiaa, está protagonizada por Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook y Geraldine Viswanathan. ¿Por qué de repente todo el mundo trata a los peluches como si fueran oro? Ty Warner era un vendedor de juguetes frustrado, hasta que su colaboración con tres mujeres convirtió su idea maestra en la mayor locura juguetera de la historia. "La fiebre de los peluches Beanie" es una ingeniosa historia sobre qué y a quién valoramos, y sobre aquellos héroes anónimos cuyos nombres no aparecen en ninguna etiqueta, por mucho que esta tenga forma de corazón.

Estreno de nuevas temporadas

También este mes se estrenan las segundas temporadas de 'Afterparty', el 12 de julio, y 'Fundación', el 14 de julio, ambas en Apple TV+. En Movistar Plus +, la tercera de la tercera temporada de Vienna Blood (12 de julio). Y estrenos de cine como Grieta (8 de julio) o El Gato con Botas: un último deseo (28 de julio), con la voz de Antonio Banderas. Además de series documentales como Frida (13 de julio) o Atlántico Norte: el océano oscuro (1 de julio).

Otros estrenos

'13 exorcismos': 1 de julio (Movistar+).

'Lo desconocido: la pirámide perdida': 3 de julio (Netflix).

'Sick of Myself': 4 de julio (Movistar+).

'Blue Jean': 7 de julio (Filmin).

'Unos suegros de armas tomar': 7 de julio (Netflix).

'Noche de paz': 7 de julio (Movistar+).

'Los iniciados': 7 de julio (Amazon Prime Video).

'28 cortos de Disney': 7 de julio (Disney+).

'Grieta': 8 de julio (Movistar+).

'Mari (DOS)': 14 de julio (Movistar+).

'Scarlet': 14 de julio (Filmin).

'Armageddon Time': 15 de julio (Movistar+).

'EO': 18 de julio (Movistar+).

'El clon de Tyrone': 21 de julio (Netflix).

'El peor vecino del mundo': 21 de julio (Movistar+).

'La gran juventud': 21 de julio (Filmin).

'Stephen Curry: jugador subestimado': 21 de julio (Apple TV+).

'Paradise': 27 de julio (Netflix).

'La fiebre de los peluches Beanie': 28 de julio (Apple TV+).

'El Gato con Botas: un último deseo': 28 de julio (Movistar+).

'Loli Tormenta': 31 de julio (Movistar+).