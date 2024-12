Estas son las películas y series más vistas de 2024 en las plataformas

El año 2024 ha vuelto a ser prolífico en el estreno de películas y series, aunque quizá un poco menos que en años anteriores. Sin embargo sí que, al igual que en temporadas anteriores, los espectadores se han lanzado con distinto interés hacia según qué contenidos. Desde Justwatch, la mayor guía de streaming del mundo, han elaborado el ranking con aquellas producciones que han sido las más vistas durante el año.

Las listas de Justwatch se calculan a partir de la actividad de los usuarios, que incluye: hacer clic en una oferta de streaming, añadir un título a una lista de seguimiento y marcar un título como «visto». Estos datos se obtienen de más de 45 millones de fans de películas y series de televisión al mes. Se actualizan diariamente para 140 países y 4.500 servicios de streaming.

Según esta clasificación, en España la película más vista ha sido la afamada "Oppenheimer", protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por Christopher Nolan y que se estrenó en 2023 y ya se puede ver en SkyShowtime. Le sigue en orden "Pobres criaturas", la cinta irlandesa que protagoniza Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe que se puede ver en Disney+. En la tercera posición la cinta distópica dirigida por Alex Garland "Guerra Civil" (Movistar Plus+), con Kirsten Dunst ("El poder del perro"), Cailee Spaeny ("Priscilla") y Wagner Moura. El resto de la lista la completan "Anatomía de una caída" (Movistar Plus+ y Filmin), "Dune: parte dos" (HBO y Movistar Plus+), "Cualquiera menos tú" (M+), "La zona de interés" (Filmin y M+), "Duna" (Netflix y M+), "Perfect Days" (M+) y cierra el top 10 la cinta de Disney+ "Del Revés 2".

En el caso de las series, la ficción de época "Shogun" disponible en Disney+ y M+ se lleva el número 1 en visionados, seguido en el podio por "The Bear" que este año ha estrenado su tercera temporada y la adaptación del videojuego "Fallout". El resto del Top 10 lo completan "True detective" con su cuarta temporada estrenada en enero de este año en HBO y M+, "La casa del dragón" (HBO), "From" (M+ y HBO), "The Boys" (Prime Video", "Fargo" (M+ y Prime), "Yellowstone (SkyShowtime) y cierra la primera temporada de "El problema de los 3 cuerpos" de Netflix.